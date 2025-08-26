La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para efectuar los pagos correspondientes a septiembre de 2025 con un incremento del 1,9% en sus prestaciones sociales, según el índice de inflación de julio informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta actualización impacta, entre otros, en la Asignación por Embarazo, destinada a personas gestantes en situación de vulnerabilidad social.

Este beneficio económico, que tiene como principal objetivo garantizar un ingreso durante todo el periodo de gestación, está dirigido a embarazadas desocupadas, trabajadoras informales con ingresos por debajo del salario mínimo, empleadas en casas particulares registradas, monotributistas sociales y quienes estén inscriptas en el Programa Sumar. Para acceder, se requiere cumplir con ciertos requisitos: tener un embarazo de al menos 12 semanas, ser argentina o naturalizada con DNI, o en caso de ser extranjera, contar con al menos tres años de residencia en el país. Además, es necesario estar registrada en el Programa Sumar y cumplir con los controles médicos establecidos, salvo algunas excepciones.

Respecto al monto actualizado para septiembre 2025, la Asignación por Embarazo alcanza un valor total de $115.088. Sin embargo, los beneficiarios percibirán el 80% de esta suma ($92.070,40) de forma mensual, mientras que el restante 20% será retenido por ANSES y se abonará en una cuota única tras la acreditación del nacimiento o la interrupción legal del embarazo.

Además del incremento en la asignación, ANSES confirmó la continuidad de dos beneficios complementarios clave para la seguridad alimentaria de niños y adolescentes: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Estos extras están disponibles para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres con siete o más hijos que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

La Tarjeta Alimentar permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y sus montos varían según la cantidad de hijos en el hogar, sin haber sufrido aumentos desde el año pasado. Los valores vigentes son: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos, y $108.062 para tres o más hijos. Estos fondos se acreditan automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación principal.

Por otra parte, en el marco del Plan "1000 Días", se otorga un apoyo económico adicional a madres gestantes beneficiarias de la AUE y a titulares de la AUH con niños de hasta tres años, buscando asegurar una nutrición adecuada en los primeros años de vida. Este complemento, compatible con la Tarjeta Alimentar, alcanzó un valor de $43.402,70 en septiembre de 2025.

La fórmula de movilidad que rige desde 2024, establecida por el Decreto 274/24, toma como referencia el IPC de dos meses anteriores para definir los aumentos en las prestaciones sociales, asegurando ajustes proporcionales al índice inflacionario. De este modo, la actualización del 1,9% para septiembre responde a la inflación medida en julio.

Con estos ajustes y beneficios, el Gobierno busca fortalecer el apoyo económico y la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, especialmente durante el embarazo y la primera infancia, etapas críticas para el desarrollo y bienestar.