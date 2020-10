Atacaron y golpearon a un policía para robarle en Pocito

Un agente de la Policía pasó una noche de terror luego que de dos delincuentes lo abordaran para robarle. El hecho ocurrió cerca de las 00.20 de este jueves, cuando el agente, de franco en ese momento, se encontraba realizando ejercicio cerca de su vivienda. Mientras realizaba su caminata nocturna por calle Mendoza a la altura Calle 8, en Pocito, dos delincuentes armados con un revolver calibre 22 lo abordaron para sustraerle su celular y las zapatillas, informaron fuentes policiales.

Según comentaron fuentes del caso, la víctima se trata de un agente de la Comisaría 24ª, ubicada en Rawson, identificado como Matías Barzola, de 25 años. A esa hora, Barzola, quien vive por esa zona de Pocito, aprovechó su día libre para hacer algo de ejercicio y disfrutar de la noche primaveral. Pero al acercarse a la zona donde sucedería el abordaje, vio como dos sujetos se acercaban hasta él con aparentes intenciones sospechosas. Al encontrarse con ellos, lo abordaron e intentaron sustraerle su celular y zapatillas armados con un revolver calibre 22.

Entonces, se dio un forcejeo entre la víctima y los delincuentes que no dispararon, pero sí golpearon a Barzola dejándole una herida y marcas en su pómulo izquierdo. A pesar de la violencia del ataque, los ladrones no se hicieron con las pertenencias del agente de la Policía que no salió con mayores heridas. En un principio, creía que los dos malvivientes andaban a pie, pero luego pudo constatar que huyeron en un Fiat Duna color rojo.

Tras el llamado al 911, personal de la Comisaría 7ª de Pocito se hizo presente en el lugar para escuchar el testimonio de Barzola, quien fue atendido por sus heridas para luego asentar la denuncia. Actualmente, esa jurisdicción se encuentra investigando el hecho y en busca de los malhechores y el vehículo.