Atlético de Madrid, del "Cholo" Simeone, recibe al Bilbao, en lo más destacado del sábado en España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone y con su compatriota Angel Correa en el plantel, recibirá mañana al Athletic de Bilbao en el partido saliente de los tres que le darán continuidad a la décima fecha de la Liga de España, que tiene como líder al Barcelona del astro Lionel Messi.



El "Atleti" será local este sábado desde las 16 (hora de la Argentina) en el estadio Wanda Metropolitano de la capital española.



La fecha en España comenzó hoy con el triunfo como local de Villarreal (con Ramiro Funes Mori entre los suplentes) al Alavés (con Lisandro Magallán como titular) por 4 a 1.



El equipo dirigido por el "Cholo" Simeone tiene 16 puntos y si le gana a los vascos alcanzará el primer puesto, debido a que el Barcelona (19) y su escolta Real Madrid (18) jugarán el clásico recién el 18 de diciembre en el estadio Camp Nou, debido a que este fin de semana fue pospuesto a raíz de los graves disturbios que tuvieron lugar en Cataluña la semana pasada.



Por su parte, Leganés, con los argentinos Jonathan Silva (ex Boca) y Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata), que además piensa en el uruguayo Gustavo Poyet como uno de los potenciales candidatos para reemplazar al cordobés Mauricio Pellegrino como DT después de que el argentino renunciase al cargo el pasado lunes, se medirá mañana desde las 11 con el Mallorca, que podrá contar con el delantero nacido en las Perdices (Córdoba) Pablo Chavarría, ya recuperado de una molestia muscular.



El restante encuentro que propone la jornada del sábado en España lo protagonizan, desde las 13.30, el Valladolid que recibirá al Eibar, con los argentinos Pablo De Blasis (ex Gimnasia y Esgrima La Plata) y Gonzalo Escalante (ex Boca), que volverá a ser titular luego de cumplir la fecha de suspensión.



El programa la décima fecha es el siguiente:



Hoy: Villarreal 4- Alavés 1.



Mañana: Leganés-Mallorca; Valladolid-Eibar y Atlético de Madrid-Athletic Bilbao.



Domingo: Celta de Vigo-Real Sociedad; Granada-Betis; Levante-Espanyol; Sevilla-Getafe y Osasuna-Valencia.



Postergado para el 18 de diciembre: Barcelona-Real Madrid.