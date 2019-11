Atlético de Rafaela superó a Almagro y sube en la tabla de la Primera Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Atlético de Rafaela (16 puntos) batió esta noche a Almagro (8), por 3-1, y ascendió a la tercera colocación de la zona B del torneo de la Primera Nacional de fútbol, al comenzar la undécima fecha.



En el estadio Monumental, el equipo santafesino alcanzó una clara victoria con los tantos convertidos por Ignacio Liporace (Pt. 13m.), Leonardo Acosta (St. 4m.) y Alan Bonansea (St. 18m.).



El conjunto de José Ingenieros, último en la clasificación junto a All Boys (aunque con un partido pendiente ante Tigre), descontó a través de Agustín Coscia (St. 39m.).



Con este éxito, el elenco 'crema' trepó a la tercera ubicación, junto a Deportivo Riestra, a siete unidades del provisorio líder, San Martín de Tucumán.



Los dirigidos por Walter Otta golpearon primero, con una llegada de Liporace en una jugada de pelota detenida y, desde allí, manejaron los tiempos del partido, ante un Almagro que acusó el impacto y no supo cómo reaccionar.



Apenas iniciada la segunda parte, una buena maniobra colectiva rubricada por Acosta le permitió a Atlético ensanchar la ventaja.



Y el delantero Bonansea, con un remate cruzado, amplió las cifras y le dio matiz de goleada al triunfo.



En el tramo final, Coscia aprovechó un rebote en el arquero Nereo Fernández para propiciar el descuento 'tricolor', que sumó su segunda derrota consecutiva y no puede recuperarse en el certamen.







-Síntesis-







Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Franco Racca, Alexis Niz e Ignacio Liporace; Junior Mendieta, Reinaldo Alderete, Renso Pérez y Mauro Marconato; Denis Stracqualursi y Leonardo Acosta. DT: Walter Otta



Almagro: Christian Limousín; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana y Ramiro Arias; Brian Benítez y Maximiliano Rueda; Juan Manuel Martínez, Germán Herrera y Facundo Suárez; José Méndez. DT: Gastón Esmerado.







Gol en el primer tiempo: 13m. Liporace (AR)



Goles en el segundo tiempo: 4m. Acosta (AR); 18m. Bonansea (AR); 39m. Coscia (A)







Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Alan Bonansea por Stracqualursi (AR); 5m. Patricio Toranzo por Herrera (A); 14m. Eial Strahman por Suárez (A); 21m. Agustín Coscia por Rueda (A); 27m. Angelo Martino por Acosta (AR)







Cancha: Estadio Monumental (Rafaela). Arbitro: Cristian Cernadas.