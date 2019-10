Aumentan las denuncias por torturas y detenciones ilegales durante la represión en Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las violentas escenas de la represión desatada para sofocar la rebelión popular que mantiene en vilo a Chile desde la semana pasada pusieron en alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que acumulan denuncias sobre torturas, disparos contra civiles indefensos, detenciones ilegales, abusos y todo tipo de maltratos.



En un contexto de militarización de grandes ciudades, algo que no se veía desde la dictadura de Augusto Pinochet, fueron repetidas las imágenes de agentes de las fuerzas armadas y carabineros disparando contra manifestantes y dispersando movilizaciones con tanquetas y golpes de bastón.



Pero en las últimas horas se multiplicaron denuncias sobre supuestos actos ilegales que no fueron captados por cámaras de televisión o teléfonos celulares, al tiempo que en las redes sociales se sucedían las polémicas acerca de la veracidad de imágenes sobre brutalidad policíaca que se viralizaron.



La situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo autónomo pero financiado con fondos públicos, a presentar una queja por la falta de transparencia en la difusión de cifras oficiales sobre personas muertas, heridas o detenidas en el curso del estallido social.



Sergio Micco, director del Instituto, advirtió que "la acción policial y militar ha ido in crescendo" en los últimos días, "lo cual se refleja en los números de detenidos, heridos y muertos".



Hasta hoy, el INDH tenía información confirmada sobre el fallecimiento de cinco personas a causa de la acción de agentes del Estado, entre los 18 muertos desde que comenzó el conflicto.



Además, computaba 376 heridos (173 de ellos de bala) y 2.138 detenidos, casi 250 de ellos niños o adolescentes.



También registró "relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante horas", según una declaración pública.



Asimismo, interpuso 44 acciones judiciales en defensa de las víctimas de la represión.



El INDH cuenta con consejeros designados por la Presidencia de la Nación, las cámaras legislativas, las universidades y las agrupaciones de derechos humanos.



A su vez, el Partido Comunista de Chile denunció que personal de Carabineros concretó esta madrugada detenciones ilegales en un local de las Juventudes Comunistas (JJCC), en medio del toque de queda que regía en Santiago.



La agrupación denunció que tres de sus representantes fueron detenidos y retenidos varias horas en la comisaría Tercera de Santiago, hasta que fueron liberados esta madrugada.



"Esta detención se realizó dentro de un edificio, sin mediar ninguna provocación, sin violar el toque de queda; fueron atacados con gas pimienta y llevados a la 3ra Comisaría de Carabineros de Santiago", señalaron las JJCC en un comunicado.



En el barrio Las Condes, vecinos denunciaron que personal del Ejército realizó cerca de 40 disparos e hirió a dos personas, una de ellas de gravedad.



Según testimonios recogidos por Radio Cooperativa, los militares ejecutaron al menos 38 disparos en contra de manifestantes cuando éstos ya estaban dentro de las casas.



Un video compartido en redes sociales mostró que cuando los militares llegaron al lugar, en la esquina de las calles Fleming y Vital Apoquindo, los manifestantes que se refugiaban en barricadas comenzaron a lanzar piedras contra los uniformados, que respondieron con disparos.



Según la denuncia, pese a que los manifestantes se refugiaron en el interior de sus casas, los militares apuntaron directamente hacia las viviendas para dispararles a las víctimas.



La versión online del diario La Tercera publicó hoy un caso que fue objeto de múltiples comentarios. Según esa versión, en las redes sociales se viralizó un rumor según el cual en la noche del martes dos jueces encontraron en la comisaría de Baquedano, que funciona al interior del subterráneo, a detenidos colgados del techo con amarras y torturados.



"Todo esto fue desmentido esta mañana por los jueces Daniel Urrutia y Darwin Bratti, quienes se constituyeron anoche en dichas dependencias de Carabineros no encontrando a ningún detenido en ese lugar, ni tampoco indicios de los hechos denunciados", precisó el informe.



Todo partió con la presentación de un amparo preventivo presentado por el estudiante Nicolás Luer, con el patrocinio de la profesora de derecho de la Universidad de Chile Myrna Villegas.



El joven aseguró que había sido retenido ilegalmente por Carabineros y al ser trasladado a la comisaría en Baquedano vio a otras personas amarradas de sus muñecas, colgadas desde el techo y padeciendo torturas.



Los jueces Urrutia y Bratti se trasladaron al lugar, entrevistaron al personal de Carabineros, revisaron las instalaciones y las cámaras de seguridad, tras lo cual concluyeron que en ese lugar no había detenidos ni rastros de que hubieran estado allí.



"No vimos detenidos, ni menos indicios que en ese lugar se haya encontrado personas en algún minuto colgando del techo", dice Bratti, aunque Urrutia aceptó que en el suelo había dos amarras cortadas.