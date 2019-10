Aumentaron las exportaciones de alimentos y bebidas en agosto, afirmó Etchevehere

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Etchevehere, anunció hoy que “las exportaciones de alimentos y bebidas crecieron en agosto último 10,4% en volumen y 1,6% en valor, respecto del mismo mes de 2018”. Además, se indicó que en agosto se comercializaron 4 millones de toneladas, por un valor de US$ 2.385 millones. En un comunicado difundido esta mañana en Casa de Goberno, destacó al respecto que “trabajar con la mirada puesta en los mercados para que la producción argentina consolide su expansión en el mercado internacional, implica aunar esfuerzos entre el sector público y el privado”. Los principales rubros que traccionaron el crecimiento medido en cantidad fueron carne bovina (46,6%), aceite de soja (36,2%), aceite de girasol (36,8%), salvado y residuos de cereales (36,9%), carne aviar (32,4%) y vinos (20,6%). Otros productos que registraron incrementos importantes en volumen fueron malta (45,4%), maníes crudos (64,3%), preparaciones de papas (32,6%), azúcar de caña (156,1%), manteca (67,5%), productos lácteos (157,9%), jugo de naranja (285,2%), papa (65%), cereza (77,8%), frutilla (229,3%) y kiwi (140,6%). Los principales destinos de las exportaciones fueron China, India, Brasil, España, Vietnam, Estados Unidos, Chile, Argelia e Italia. En tanto, los alimentos regionales representaron exportaciones por US$ 4.079 millones en el período enero-agosto 2019, con un valor por tonelada de US$ 1.363. Además, entre enero y septiembre de 2019 se emitieron 4.296 certificados para exportar alimentos que cuentan con el sello Alimentos Argentinos, por un monto total de US$ 115,8 millones. En cuanto a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, se emitieron 28 certificados de exportación por un monto de US$ 34,6 millones.