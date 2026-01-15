Se dieron a conocer los rivales de los tenistas argentinos para la primera ronda del Abierto de Australia 2026, que comenzará en Melbourne con la ilusión de una buena actuación para la delegación albiceleste. Según el sorteo oficial del torneo, varios jugadores de nuestro país quedaron emparejados con adversarios de alto nivel que buscarán complicar el inicio del Grand Slam oceánico.

Entre los cruces más destacados figura el de Diego Schwartzman, quien fue emparejado ante un rival europeo de ranking elevado, en un duelo que promete lucha desde el primer punto. Otro de los argentinos, Sebastián Báez, abrirá su camino ante un tenista estadounidense con buen servicio y gran juego desde el fondo, en lo que se espera sea un partido parejo.

Por su parte, Guido Pella enfrentará a un rival asiático que ha mostrado gran progreso en el circuito ATP durante los últimos meses. El marplatense buscará imponer su experiencia para avanzar a segunda ronda.

Además, otros representantes nacionales como Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo también conocieron a sus rivales y preparan su puesta a punto para el debut en Melbourne Park. Las autoridades del torneo confirmaron la programación oficial que incluye partidos desde las primeras horas de la mañana en Australia.

El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, reúne a las principales figuras del tenis mundial. Los argentinos buscarán empezar con el pie derecho para ganar confianza y avanzar en un cuadro competitivo que incluye a los mejores del ranking ATP y WTA.

Los fanáticos aguardan con expectativa los debuts, especialmente porque varios de los encuentros se llevarán a cabo en las canchas principales del complejo, lo que podría dar lugar a grandes batallas desde la misma primera ronda.