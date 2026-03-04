El Mercado Artesanal Luisa Escudero abre inscripciones a los talleres de marzo

El Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, espacio cultural dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, anunció la apertura de inscripciones para su nueva oferta de talleres correspondientes al mes de marzo. Con propuestas gratuitas y aranceladas, las capacitaciones están destinadas a quienes deseen iniciarse en el mundo artesanal o perfeccionar sus conocimientos en diversas disciplinas.

Talleres de crochet para principiantes y avanzados

Entre las opciones disponibles se destaca el Taller de Crochet: Puntos Básicos, a cargo de Anabela Luna, que se dictará los lunes 2 y 9 de marzo, de 9:30 a 11:30. Esta capacitación consta de dos encuentros y es gratuita, ideal para quienes dan sus primeros pasos en la técnica.

Para aquellos que ya tienen conocimientos previos, la misma capacitadora ofrecerá el Taller de Crochet: Puntillas, los viernes 6 y 13 de marzo, en el mismo horario. En esta ocasión, la actividad es arancelada e incluye los materiales necesarios para el desarrollo de las piezas.

Telar, encordado y cerámica: tradición que perdura

El Taller de Telar, dictado por Patricia Casivar, se desarrollará los viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo, de 9 a 11, con una duración de cuatro encuentros. Una oportunidad para aprender una de las técnicas más ancestrales de la artesanía textil.

El sábado 7 de marzo se realizará el Taller de Encordado, a cargo de María Josefina Lucero, en modalidad de clase única, de 9 a 14. Por su parte, Mariela Tanten ofrecerá el Taller de Cerámica, los sábados 14 y 21 de marzo, para quienes deseen explorar el trabajo con arcilla.

Joyería sustentable y sublimación manual

Los sábados también estarán dedicados a propuestas innovadoras como el Taller de Sublimación Manual y el Taller de Joyería Sustentable de Autor, ambos dictados por Gabriela Lucero los días 7 y 14 de marzo, en distintos horarios. Estas capacitaciones apuntan a combinar el arte con la conciencia ecológica y las nuevas técnicas de estampado.

Mara Luna dictará el Taller de Telar Vertical los días miércoles y viernes 18, 20, 25 y 27 de marzo, una opción para quienes buscan explorar variantes de la tradición textil. Finalmente, el Taller de Impresión Botánica en Textiles, a cargo de Elena Clavel, comenzará el 28 de marzo y continuará los días 11, 18 y 25 de abril, brindando una propuesta que fusiona arte y naturaleza mediante el estampado con elementos vegetales.

Inscripciones y cupos limitados

Las actividades aranceladas incluyen materiales, salvo donde se especifica lo contrario, y cuentan con cupos limitados. Las inscripciones se realizan comunicándose telefónicamente con cada capacitadora, según el taller elegido. Los interesados pueden obtener los números de contacto a través de las redes sociales y canales oficiales del Mercado Artesanal.

De esta manera, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero reafirma su compromiso con la promoción y preservación de las técnicas artesanales, generando espacios de formación, encuentro y desarrollo para la comunidad sanjuanina. La propuesta busca no solo enseñar oficios, sino también fortalecer los lazos culturales y mantener vivas las tradiciones que identifican a la provincia.