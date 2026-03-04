Fuerte choque entre un auto y una moto frente a la Escuela de Enología

La mañana de este miércoles 4 de marzo se vio sacudida por un fuerte siniestro vial en el departamento Capital, provincia de San Juan. El episodio ocurrió aproximadamente a las 08:15 en el cruce de la Avenida Paula Albarracín de Sarmiento y el Lateral de Circunvalación, un punto cercano a la Escuela de Fruticultura y Enología.

En la intersección mencionada, un automóvil Peugeot 206 de color gris colisionó con una motocicleta Yamaha FZ. A raíz del impacto, el conductor del vehículo menor quedó tendido en el pavimento. Respecto a las consecuencias físicas para los involucrados, las fuentes indicaron que por el momento no ha trascendido el estado de salud de ninguna de las personas que protagonizaron la secuencia.

Publicidad

Con el objetivo de prevenir nuevos accidentes en el lugar, las autoridades policiales determinaron el corte total de ese sector de la Avenida Paula Albarracín de Sarmiento. Por esta razón, los vehículos que circulan por dicha vía están siendo derivados hacia el Lateral de Circunvalación. Los informes oficiales no incluyeron declaraciones directas de los protagonistas ni de testigos en el lugar.