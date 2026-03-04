Grave choque en Santa Lucía deja a un motociclista hospitalizado

Un violento siniestro vial se produjo en el departamento de Santa Lucía, específicamente en el cruce de Avenida Hipólito Yrigoyen y el lateral de Circunvalación.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer de 70 años que conducía un Volkswagen Gol Trend circulaba de sur a norte por el lateral. Al intentar cruzar la avenida, el automóvil fue impactado por una motocicleta que transitaba de este a oeste.

Debido a la velocidad del rodado menor, su conductor salió despedido por el aire y resultó con heridas de consideración. Ante la gravedad de su estado, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.