Policiales > Este miércoles

Grave choque en Santa Lucía deja a un motociclista hospitalizado

Un motociclista terminó en el Hospital Rawson tras impactar contra un auto en el lateral de Circunvalación.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La conductora de 70 años circulaba por el sector lateral.

Un violento siniestro vial se produjo en el departamento de Santa Lucía, específicamente en el cruce de Avenida Hipólito Yrigoyen y el lateral de Circunvalación.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer de 70 años que conducía un Volkswagen Gol Trend circulaba de sur a norte por el lateral. Al intentar cruzar la avenida, el automóvil fue impactado por una motocicleta que transitaba de este a oeste.

Debido a la velocidad del rodado menor, su conductor salió despedido por el aire y resultó con heridas de consideración. Ante la gravedad de su estado, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

