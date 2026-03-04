Murió un jubilado que iba en bicicleta tras ser chocado por una camioneta

Una tragedia vial enlutó a la provincia de San Juan la mañana de este miércoles 4 de marzo de 2026. Alrededor de las 06:30 horas, se produjo un fuerte choque en la intersección de calle Alfonso 13 y Calle 11, en la zona de El Médano de Oro. El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 53 años domiciliado en Pocito, y a un ciclista identificado como Peña Segundo, de 82 años.

Según los registros, el rodado mayor circulaba de norte a sur por Alfonso 13 al momento de impactar con Segundo. Tras la colisión, personal del servicio de emergencias 107 se hizo presente y trasladó al herido al Hospital Rawson. El parte médico inicial del nosocomio detalló que el damnificado presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC), fractura de muñeca izquierda, fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y politraumatismos graves.

Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales médicos, horas más tarde se confirmó el fallecimiento del hombre de 82 años. Respecto a las pericias, al conductor de la camioneta se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

La información suministrada indicó que no se registraron declaraciones por parte de los protagonistas o de testigos presenciales. La investigación del hecho quedó a cargo de la Justicia para determinar las circunstancias precisas de lo ocurrido.