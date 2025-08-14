Alfredo Avelín Nollens, quien ha sido confirmado como el primer candidato a diputado nacional para la próxima contienda electoral, habló sobre la Boleta Única Papel y la calificó como un cambio fundamental que equipara las oportunidades en la política. Durante una entrevista en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, el dirigente de la Cruzada Renovadora expresó su optimismo con respecto a la nueva modalidad de votación, que se implementará por primera vez en San Juan.

Avelín Nollens fue enfático al declarar que, "hoy nos pone en igualdad de condiciones la boleta única y la forma de votar que vamos a tener. Me parece que es altamente positivo, porque realmente antes juzgaban exclusivamente las estructuras partidarias. Mientras más plata tenían para movilización, mientras más plata tenían para una boleta, mientras más plata había para fiscalizar y era ese el que ganaba". Con estas palabras, el candidato apuntó directamente al sistema anterior, donde la capacidad financiera de un partido jugaba un rol determinante en los resultados electorales. El nuevo sistema, a su entender, democratiza el proceso y abre la puerta a que propuestas con menos recursos compitan en un plano de mayor equidad.

El candidato para encabezar la boleta de la Cruzada Renovadora también aprovechó la ocasión para clarificar el origen de su postulación. Sostuvo que su candidatura "no fue por un impulso personal, sino una decisión unánime de toda la convención partidaria y del comité provincia". Esta declaración busca fortalecer la idea de que su presencia en las urnas es el reflejo de un consenso dentro de su espacio político y no una ambición individual.

En cuanto a su estrategia electoral, Avelín Nollens dejó en claro que la Cruzada Renovadora mantendrá una posición independiente y crítica. En sus propias palabras, no se alinearán “ni con los de antes, ni con los de ahora”, una frase que resuena como una crítica tanto a las gestiones pasadas como a las actuales. Esta postura busca posicionar al partido como una alternativa fresca y ajena a los bloques políticos tradicionales que han dominado la escena política sanjuanina y nacional.

Finalmente, el candidato delineó los ejes principales de su plataforma. Afirmó que su propuesta se centrará en "defender lo que hoy no se defiende, como son por ejemplo los jubilados, a los cuales se les ha congelado prácticamente su salario, se les ha reducido el acceso a medicamentos y prestaciones, y los discapacitados, a quienes les están quitando pensiones". La crítica a la situación de los jubilados y los discapacitados no es nueva en el discurso político, pero en este contexto electoral se presenta como un pilar fundamental para el partido de la Cruzada Renovadora en su intento por captar votantes.

Alfredo Avelín Nollens / Candidato a diputado nacional de la Cruzada Renovadora