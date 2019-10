Avruj dijo que Alberto Fernández "demostró que piensa lo mismo que Cristina sobre la causa Nisman"

El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, dijo hoy que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, "demostró que piensa lo mismo que Cristina (Fernández de Kirchner) sobre el Memorándum y la causa Nisman", en alusión a la investigación judicial por la muerte del fiscal especial de la Unidad AMIA, Alberto Nisman.



El funcionario se refirió a las declaraciones del candidato presidencial, quien dijo que "Cristina y yo somos lo mismo", y manifestó que "es la ratificación de lo que Mauricio Macri dice y sostenemos nosotros, no han cambiado y son lo mismo".



"Esta declaración lo que hace es demostrar que miente permanentemente y que sus declaraciones criticándola eran falsas", advirtió el funcionario en declaraciones al sitio web Vis á Vis.



Avruj expresó que "al aceptar que son lo mismo, coincide en su manera de ser, pensar y hacer: el memorándum, la causa Nisman, guardar silencio ante Luis D´Elia y Fernando Esteche, recomendar que se lea el Mercader de Venecia, el dedito acusador, el discurso único, el cercenamiento a la prensa, la no independencia de la justicia, la insensibilidad con Cromañon y con la tragedia de Once, condecorar a Maduro, el maltrato y la prepotencia".



"Espero que seamos millones los que defendamos la república y pongamos freno a los oportunistas para quienes todo es válido para llegar al poder", afirmó.



En ese sentido, advirtió que "jamás estaré del lado de quien miente sistemáticamente. Él escribió un día en relación a Cristina: 'Hasta que el silencio la aturda'. El silencio también lo aturdirá a él. Son lo mismo. ¿No? Jamás estaré del lado de quien miente sistemáticamente".