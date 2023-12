Solo cinco días separan a Emilio Baitrocchi, intendente saliente, de dejar su cargo en el municipio de Capital. Con un balance positivo sobre su gestión, donde según indicó “se hicieron cosas que nunca antes se habían hecho”, como la pavimentación de 29 kilómetros de calles y la construcción de 40 plazas, definió cuál será su rol político en el departamento. En su paso por el Café de la Política Expréss, manifestó que, cuando asuma su sucesora Susana Laciar, se convertirá en el jefe de una oposición responsable y que no pondrá palos en la rueda.

“Si logran hacer las cosas bien, los aplaudiré y, si no, estaremos paras ser una oposición responsable. Por supuesto que voy a ser el jefe de la oposición, porque queda un equipo importantísimo trabajando en Capital. Por definición y votos somos quienes mayor representatividad logramos, eso nos da una proyección para estar”, planteó.

En este sentido, Baistrocchi destacó el rol de oposición que tuvo tanto Laciar, como los excandidatos a intendente Rodolfo Colombo y Leonardo Gioja, durante los cuatro años de su gestión. Manifestó que, más allá de algunos entredichos, siempre fueron en un marco de respeto y de tranquilidad. Por lo tanto, planteó que deberá “pagar con la misma moneda”.

“Seguramente me van a encontrar diciendo algunas cosas en las que puede fallar Susana Laciar en estos cuatro años, pero será en un marco de respeto. Espero que les vaya bien, si no les va bien, estaremos allí para ser una alternativa”, manifestó.

Para Baistrocchi, es tiempo de volver a una actividad política con códigos, en la cual no se anteponen los proyectos personales a los políticos. En este contexto, habló del rol que tuvo el excandidato a intendente, Carlos Lorenzo, quien aseguró que fue más oposición que la misma oposición. “Acá no somos enemigos, somos rivales ocasionales. La diferencia es que vos al enemigo lo matás, y en democracia no matás a la gente. Lo que haces es convivir, disentir y después plantearte en términos electorales a la ciudadanía”, dijo.

Su rol político

Con o sin cargo, Baistrocchi afirmó que continuará estando en política, dado que es el lugar en el cual él cree que se pueden cambiar las cosas. Más allá de que es una actividad que “no trae previsibilidad”.

Como autocrítica hacia el peronismo, planteó que se deberán cambiar las formas y reestructurar una renovación para volver a ser competitivos. Es que, sin dudas, la no reelección del intendente de Capital más que una razón de gestión, tiene un trasfondo político con el peronismo y su decadencia como primer motivo.