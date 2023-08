La convocatoria que lanzó el Consejo de la Magistratura el pasado 22 de agosto para cubrir 14 cargos en el Poder Judicial de San Juan continúa generando repercusiones en el plano político. Más aún después de que DIARIO HUARPE adelantara de forma exclusiva este jueves la lista de postulantes profesionales que buscaron por el Foro de Abogados una certificación clave para completar el proceso de inscripción, entre quienes figuran funcionarios del actual Gobierno de Sergio Uñac, empleados judiciales y abogados independientes.

El actual diputado provincial y excandidato a intendente de la Capital, Leonardo Gioja, opinó en contra de la postulación de figuras del uñaquismo, que el próximo 10 de diciembre entregará el mandato del Ejecutivo para la asunción del gobernador electo el pasado 14 de mayo, Marcelo Orrego. "En el plano formal por supuesto que se tienen que seguir tomando decisiones, pero la realidad nos dice lo que la gente opina. No podemos tomar decisiones como si nada hubiera pasado. Específicamente con el tema judicial diferenciaría el qué del cómo. El qué es el llamado a concurso para cubrir cargos que en sí es un mecanismo institucional, no creo que sea una cuestión compleja, pero hacerlo como si nada hubiera pasado eso sí es complicado", afirmó en el Café de la Política Express.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Tenemos que dar una clara señal de que si nosotros necesitamos garantizar que la Justicia siga funcionando, bien; pero el justicialismo escuchando lo que dice la gente no puede prestarse a que sean cuatro vivos los que aseguren su vida cómoda y estemos todos obligados a votarlos. Acá hay una cuestión ética importantísima. Aquel que está sospechado que no se presente, no obliguen a tomar estas decisiones porque ni la Cámara de Diputados ni el partido están al servicio de cuatro vivos", insistió Gioja.

Es preciso recordar que en el listado al que accedió este diario figuran dos nombres importantes de la actual gestión de Gobierno: Marcelo Espósito, subsecretario general de la Gobernación, y Carlos Lorenzo, asesor letrado de Gobierno. Ambos fueron los impulsores de la Ley Sipad, o ley de Lemas Renovadas que derivó en una absurda cantidad de boletas a la hora de votar en las pasadas elecciones del 14 de mayo. Otros, de menor relevancia, pero que también cumplen funciones en la actual gestión, son Adriana Ginestar, titular de la Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Juan Pablo Dara, exconcejal de Capital y titular de la Dirección de Inspección General de Personería Jurídica y Mariana Pescara, funcionara de la Secretaria General de la Gobernación, compañera del ya nombrado Espósito.

Sin mencionar específicamente a nadie, Gioja afirmó que los diputados no están obligados a votar el pliego de nombramientos una vez que el Consejo de la Magistratura lo eleve a la Cámara como parte final del proceso. “No nos obliga nadie a votar. Lo importante es que el Consejo de la Magistratura sepa que no es que no pasó nada. Este nuevo Consejo de la Magistratura integrado por abogados, por miembros del Poder Judicial, por un miembro de la Cámara de Diputados y por un miembro del Poder Ejecutivo debe tener en claro lo que pasó y lo tome en serio. La verdad que si van a tomar 300 entrevistas de tres minutos es como que el resultado estuviese cantado. En estas cuestiones se debe tomar el tiempo necesario porque es la Justicia, pero hagámoslo en serio porque hoy los sanjuaninos nos están mirando muchísimo, más quienes han votado enojados porque ven sectores con privilegios”, insistió el legislador provincial.

“Internamente en el justicialismo no podemos mirar para otro lado. Antes que eso es preferible que aquellos que pueden dar lugar a este tipo de suspicacias que se quieren asegurar la vida no estén en la discusión, sería lo más sano para que este proceso pueda ser normal. Que nadie se sienta en ningún estrato superior, que nadie se crea con impunidad. No podemos extremar las cosas que los sanjuaninos nos han dicho que no hay que hacer”, cerró Gioja.