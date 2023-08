Tras las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el dirigente de Juntos por el Cambio (JXC), Rodolfo Colombo, pasó por el Café de la Política y habló sobre el escenario político actual. Afirmó que reforzará desde la militancia la campaña política para llegar con más contundencia a los sanjuaninos. Por el otro lado hizo referencia a la figura de Javier Milei, quien obtuvo el primer puesto en los comicios.

"En estos meses tenemos que plantearnos qué nos habrá faltado para llegar a los sanjuaninos", expresó Colombo sobre el resultado electoral, debido a que JXC quedó en el tercer puesto, tanto en la categoría de senadores como diputados. En este sentido, puso énfasis en el lugar de la militancia y señaló que harán mejoras para que el mensaje de Juntos por el Cambio cautive a la ciudadanía.

Respecto a la figura del referente de La Libertad de Avanza, Javier Milei, afirmó que no saben con qué equipos técnicos cuenta y cuestionó su discurso. "Hay que ver los equipos técnicos que tiene. No puede decir que si no estamos con él sos de la casta y de lo contrario sos bueno", expresó.

El excandidato a intendente de la Capital se mostró confiado en que Patricia Bullrich disputará el balotaje ante Javier Milei. "Frente a esta realidad no imagino al kirchnerismo en el balotaje", declaró.

"Desde lo económica, social y política nos verán con mucho más equilibrio que plantea Milei. No queremos que la educación pública deje de ser pública, ni que pierda derechos el trabajador", finalizó el líder de Actuar.