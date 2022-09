Baistrocchi: "Los sistemas electorales no mandan, lo hacen los votos de la gente"

La sanción del nuevo sistema electoral de la provincia aún deja mucha tela para cortar. Tanto así es que el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, se metió de lleno y respondió las críticas de la oposición en la entrevista que brindó en el Café de la Política que se emite por Telesol. Además, habló de las posibles internas que tendrá en su intención de buscar la reelección y el plan de obras que están desarrollando.

El jefe comunal no le escapó a la polémica existente entre el oficialismo y la oposición por la ley del Sipad aprobada hace unas semanas y que generó que Juntos por el Cambio denuncie pública y judicialmente que es inconstitucional.

Baistrocchi no dudó en darle apoyo al nuevo sistema electoral e incluso afirmó que "cuando me tocó ser precandidato con las PASO vigentes, arrancamos con la campaña en febrero y terminó en agosto, generando desgaste de los vecinos y gasto de dinero para este fin. Por eso es que me parece bien que se hayan eliminado. Y la única duda que existía sobre la participación, el Sipad lo asegura".

Además, el intendente de la Capital dijo que "no se está incumpliendo con ninguna ley y respeta la Constitución, pero la oposición apunta a judicializar estos asuntos porque indudablemente da rédito electoral hacerlo. En definitiva, los sistemas electorales nunca mandan, lo hacen los votos de la gente".

El jefe comunal también se metió en la interna peronista y recogió el guante luego que el recientemente candidato a la Capital, Carlos Lorenzo, afirmara que le saca diferencia en años de militancia y Baistrocchi fue contundente con su respuesta al afirmar que "yo no voy a sacar el peronómetro, porque al fin y al cabo no sirve decirlo en los medios, sino demostrarlo en la calle como lo hicimos nosotros que no dejamos de caminar los barrios en toda la gestión y llevando soluciones a los vecinos".

Este fue el punto de partida para que el intendente de la Capital reafirmara su intención de ir por la reelección, impulsado principalmente por la falta de cumplimiento de obras prometidas en la campaña 2019, que se truncaron por la injerencia de la pandemia por Covid-19.

Puntualmente, Baistrocchi dijo que "nos falta la reconversión del Mercado de Abasto y el centro de zoonosis que actualmente está saturado, por eso es que buscamos ampliarlo". Pero destacó que ya se inició con el Ecoparque, obra que permitirá que Capital tenga el segundo parque más grande de la provincia.

Sobre esto, dijo que "nos llevó un proceso de más de un año para poder colocar la piedra basal como hicimos ayer (por el miércoles). Pero también estamos lanzando una especie de continuidad del Acuerdo San Juan con una amplia convocatoria participativa para elaborar un plan estratégico y que tenga la visión de los vecinos, comerciantes, industriales y todas las fuerzas vivas del departamento. Esto se suma al Presupuesto Participativo que trabajó el Concejo Deliberante con los vecinos".

Por último, Baistrocchi dijo que "en las próximas semanas llamamos a un nuevo concurso para ocupar 160 vacantes de la planta administrativa y lo vamos a hacer el año que viene, algo que antes no pasaba y que nosotros decidimos cumplir como nos marcan las leyes".