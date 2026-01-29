A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, el movimiento en librerías y papelerías de San Juan comenzó a intensificarse con familias que buscan anticiparse a la compra de útiles escolares. La entrega anticipada de las listas por parte de las escuelas modificó la dinámica habitual y permitió que muchos hogares distribuyan el gasto a lo largo de varias semanas, en lugar de concentrarlo sobre los días previos al inicio de clases.

Uno de los aspectos más destacados de la temporada es la baja de precios en distintos artículos escolares. Desde el sector comercial señalan que, a diferencia del año pasado, varios productos registraron reducciones que impactan directamente en el costo final de la lista. “En lo que es cuadernos, reglas y artículos básicos se notó una baja importante, que ronda entre un 10% y un 20%”, explicó a DIARIO HUARPE Inés Vallejo, empleada de una papelería céntrica.

La comerciante sostuvo que esta situación se refleja en el comportamiento de los clientes. “Los precios están más accesibles y eso hace que la gente pueda llevar con mayor tranquilidad, sin tener que dejar cosas para después”, señaló. En el mismo sentido, indicó que los valores actuales permiten armar compras parciales o completas según la necesidad de cada familia.

Qué útiles se compran primero

En relación con los productos más demandados, Vallejo detalló que las familias priorizan los elementos esenciales incluidos en todas las listas. “Lo que más se están llevando son cuadernos, lápices, lapiceras y hojas para carpetas”, afirmó. Según explicó, los cuadernos A4 son los más buscados para los estudiantes de grados superiores, mientras que los formatos A3 se destinan principalmente a los más chicos.

A estos artículos se suman cartucheras, reglas y otros accesorios. “Todo lo que es escolar tiene buena salida, porque la gente viene con la lista y trata de cumplirla completa”, agregó. En ese contexto, la posibilidad de encontrar precios más bajos resulta clave para avanzar con la compra total del material.

Cuánto cuesta armar la lista completa

Consultada sobre el gasto estimado para comenzar las clases con útiles nuevos, Vallejo indicó que el monto final depende de varios factores. “Calculando cuadernos, lapiceras y demás, el total puede estar entre $50.000 y $60.000, siempre dependiendo de la cantidad y las marcas que elijan”, precisó. Además, remarcó que ese valor se mantiene estable desde principios de enero, cuando comenzó a notarse un mayor movimiento en el local.

La empleada también señaló que la afluencia de clientes aumentó en las últimas semanas. “Desde principios de enero se empezó a ver más movimiento, porque muchas familias ya tenían la lista y aprovecharon para comprar antes”, comentó. Según explicó, esta anticipación influyó positivamente en el ritmo de ventas.

Mochilas y artículos de mayor valor

Por su parte, desde Integral Distribuciones, Héctor Garipe explicó que la temporada escolar comenzó incluso antes de lo habitual, especialmente en el rubro mochilas. “Muchas familias se adelantan desde noviembre, sobre todo las que ya saben que sus hijos pasan de grado y quieren evitar el gasto de último momento”, sostuvo.

En cuanto a los precios, Garipe detalló que las mochilas para nivel inicial parten desde los $19.000, mientras que los modelos con personajes o mayor capacidad alcanzan valores más altos. “Hay mochilas que están entre $89.000 y $99.000, dependiendo del modelo y el tamaño”, indicó. También destacó el crecimiento en la demanda de mochilas porta notebook, cuyos precios oscilan entre $45.000 y $110.000.

Kits escolares y panorama de ventas

Respecto de los útiles incluidos en las listas, Garipe explicó que existen opciones de kits armados con entre 20 y 25 elementos, que incluyen lápices, lapiceras, fibras, marcadores, gomas y reglas. “La gente suele llevar lo que figura en la lista, y después suma algún accesorio que les guste a los chicos”, señaló.

Sobre el balance general, el comerciante afirmó que las ventas se mantienen por debajo de otros años, aunque con precios más estables. “Hoy estamos alrededor de un 50% de lo que se vendía en esta época, pero con valores más bajos”, expresó. En ese marco, consideró que la baja de precios en cuadernos y útiles básicos es uno de los factores que permiten sostener el consumo de cara al inicio de clases.