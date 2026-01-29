Históricamente, el Museo Franklin Rawson venía desarrollando espacios de aprendizaje y juego en sintonía con las actividades artísticas cada verano, pensado para los más chicos. A lo largo de 18 temporadas, el Vacacionarte terminó constituyéndose como la mejor alternativa para las familias.

¿Pero qué sucedía con los más grandes que también sentían necesidad de emprender alguna actividad recreativa y que sea a la vez compartida entre pares? Ese vacío durante años, tuvo su respuesta. Esta vez el museo, propone una versión adaptada para los adultos y también adultos mayores.

Publicidad

Se trata de la colonia Vacacionarte para adultos, una plataforma de experimentación que en sus objetivos, busca fortalecer vínculos y apropiación respecto del patrimonio artístico y cultural de San Juan.

La primera edición, que servirá también como prueba piloto, iniciará en febrero, pero las inscripciones comienzan hoy. Y servirá para dar lugar a los talleres de canto y actuación.

Publicidad

La propuesta educativa de talleres para adultos tiene una metodología activa, participativa y práctica, centrada en el aprender haciendo como característica principal de la formación que se inscribe dentro del concepto de educación no formal. Se utilizan lenguajes del arte para la estimulación cognitiva, el bienestar emocional, la inclusión social y la revalorización del patrimonio cultural.

Emanuel Díaz Ruiz, director del MPBA, comentó para DIARIO HUARPE el fundamento de esta iniciativa: “decidimos esta oportunidad justamente, cuando el museo celebra sus 90 años, lanzar proyectos y acciones que buscan consolidar el vínculo del museo con la comunidad. Por tanto, surge este proyecto integral para adultos y adultos mayores que logren vincularse con disciplinas artísticas. En este caso, la música y el teatro, con una interacción importante con los objetos de la colección del museo”, resaltó el funcionario.

Publicidad

No importa si se tiene o no conocimiento o experiencia previa. Lo que se pretende en esta colonia, es desarrollar espacios reflexivos e integradores. “Las cosas que se aprendan en un taller, se pasan inmediatamente a otro. La idea es que este se aprenda a crear en un ambiente de convivencia de varias horas. Nuestro leit motiv será el trabajo en grupo desde lo teatral y lo musical”, destacó Díaz Ruiz.

Si todo sale exitosamente, esta experimentación se afianzará para los próximos años como un espacio permanente para las vacaciones de verano, de igual manera que se aborda con las infancias.

“Nuestra idea es que permanezca dentro el calendario regular de los talleres anuales del museo”, remarcó el director.

Al finalizar los talleres, se llevará a cabo una demostración final que se proyectará para una función a todo público a mediados de marzo.

La modalidad de los talleres es presencial, con dos jornadas continuas de clase de canto y teatro con destacadas profesionales del campo artístico de la provincia. Los participantes experimentarán una propuesta integradora que les permitirá abordar de manera conjunta ambos lenguajes, la música y el teatro.

Los talleres son “Voces en comunidad”, con la profesora Amparo Mercado y “El teatro se enseña o se aprende”, con la profesora y directora Rosita Yunes. Ambos son destinados para adultos a partir de los 30 años de edad en adelante. Funcionarán Todos los martes y jueves de febrero de 17 hs. a 20.30 hs. La primera clase será el jueves 5 de febrero.

Inscripciones

Los talleres disponen de un cupo limitado, la inscripción previa arancelada es de $12.000 por persona. Los días 3 y 4 de febrero, de 13 a 19 h los interesados en participar deberán abonar el costo único de inscripción de manera presencial en la recepción del museo. La preinscripción podrá realizarse en la web oficial del museo, ingresando a www.museofranklinrawson.org.