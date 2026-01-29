Zonda nuevamente bajo el agua: reconstruyen defensas y asisten a familias

Las precipitaciones registradas durante la noche del lunes y la madrugada del martes volvieron a generar complicaciones en el departamento Zonda, con bajadas de crecientes, defensas destruidas y familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas. Equipos de Hidráulica y del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano trabajan desde hace varios días en la zona para contener la situación y asistir a los damnificados.

El inspector técnico de Hidráulica, Juan José Guimaraes, explicó a DIARIO HUARPE que las tareas en Zonda comenzaron el lunes, luego de los daños provocados por la última tormenta fuerte. “Estamos trabajando desde el día lunes acá con todas las defensas que se llevó el agua”, señaló. Según detalló, durante la noche del lunes se registró una nueva bajada de creciente alrededor de las 20.30, lo que obligó a reforzar las tareas en el sector sur del departamento, donde se concentran las zonas más vulnerables.

Guimaraes describió que el episodio más grave ocurrió el viernes por la noche, cuando “bajó mucha agua por la ciénaga y se juntó con el río Seco, que trae lo que es Sierras Azules y el Colorado, y ha traído aproximadamente entre 80 y 100 metros cúbicos de agua, algo que no es usual”. A esto se suma un dato que preocupa a los técnicos: “Desde el mes de noviembre a la fecha ya llevamos ocho crecientes grandes, y otros años hemos tenido una o dos nada más en el año. Eso también es algo inusual del clima”.

Defensas arrasadas y trabajos de urgencia

El impacto del agua fue severo sobre las obras de contención. “Se llevó directamente todo a las defensas, no hay nada”, afirmó el inspector, al referirse a la situación tras las lluvias del viernes. En total, el agua arrasó con unos seis kilómetros de defensas, que ahora están siendo reconstruidas de manera prioritaria en los sectores donde hay viviendas cercanas al lecho del río. “Ya se ha hecho una gran parte de donde están las casas y se estaría haciendo la otra parte para que no perjudique las calles ni las casas que están ahí cerca”, indicó.

Tres equipos trabajaron de manera simultánea. “Estamos construyendo lo más importante y después todo se irá para aguas arriba del lecho”, explicó Guimaraes. Si bien se trata de obras de emergencia, aclaró que no serán soluciones provisorias. “Se están haciendo las defensas que después van a tener otro retoque final, porque hay que hacer desde el puente Blanco aguas arriba, unos 20 kilómetros en total”, adelantó.

Asistencia a familias afectadas

En paralelo, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, recorrió Zonda para evaluar los daños y coordinar la asistencia. Según relató a DIARIO HUARPE, durante la noche mantuvo contacto directo con el gobernador y con autoridades de Hidráulica. “Ya me alertaban, tipo 12 de la noche, que estaba bajando creciente en lo que es el puente del río Blanco, con menos caudal que lo del jueves, pero que también iba a producir inundación”, explicó.

El ministro indicó que las tareas se concentran en las zonas más vulnerables y en las familias que perdieron elementos básicos. “Estamos verificando aquellas zonas más vulnerables, las familias que por ahí han perdido sus pertenencias básicas como camas y colchones, y esas cosas que podemos asistir”, sostuvo. Además, confirmó que varias personas debieron abandonar temporalmente sus hogares. “Muchos se han autoevacuado en viviendas de familiares o amigos hasta que baje el agua”, dijo, y agregó que aún hay sectores con viviendas que registran hasta 70 centímetros de agua en su interior.

Una problemática que se repite

Platero reconoció que se trata de los mismos sectores que ya habían sufrido inundaciones días atrás, aunque esta vez con menor intensidad. “La misma zona, con menos intensidad. Las maquinarias estuvieron trabajando desde el día viernes despejando un montón de situaciones y viendo las defensas”, señaló. En ese marco, adelantó que funcionarios provinciales y técnicos recorrerán las quebradas y defensas para definir las obras necesarias a futuro.

Mientras se esperan nuevas lluvias para las próximas horas, los equipos continúan trabajando contrarreloj para evitar mayores daños y aliviar la situación de las familias afectadas, en un contexto marcado por eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos en el departamento.