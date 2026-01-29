Educación estudia habilitar más escuelas como sedes para dar apoyo escolar gratuito

Ante la fuerte demanda registrada durante el verano, el Ministerio de Educación de San Juan evalúa una ampliación del programa de apoyo escolar gratuito para estudiantes del nivel secundario. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó a DIARIO HUARPE que la medida se encuentra en análisis y que se trabaja de manera articulada con otras áreas del Gobierno provincial para dar respuesta a las familias.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano para que nos acompañen a través de una propuesta que vamos a presentar la semana que viene”, indicó, y agregó que el objetivo es aumentar los cupos ante el interés sostenido que muestran los estudiantes.

Movilidad y rotación de estudiantes

La ministra remarcó que el funcionamiento del apoyo escolar permite una alta rotación, lo que facilita sumar nuevos alumnos sin perder calidad en el acompañamiento. “Hay mucha movilidad en el apoyo escolar, porque muchos chicos vienen por cuatro o cinco clases, sacan las dudas para rendir y podemos hacer incorporación de nuevos estudiantes”, explicó. Según sostuvo, esta dinámica ha dado “muy buenos resultados”.

En ese sentido, destacó el impacto positivo del programa en los últimos meses. “El 89% de los chicos que se presentó y estuvo en el apoyo escolar en diciembre sacó sus materias”, afirmó. Para la funcionaria, este dato refleja el valor del acompañamiento temprano y sostenido. “Hablamos de una trayectoria escolar que acompañamos y fortalecemos para que los chicos no repitan y empiecen bien el año escolar”, añadió.

Más sedes y uso de escuelas en verano

Otra de las alternativas que analiza la cartera educativa es la ampliación de sedes. Fuentes explicó que existen condiciones edilicias para avanzar en ese sentido. “Tenemos los edificios escolares en condiciones para que haya docentes y los chicos tengan un espacio”, sostuvo. Actualmente, muchas escuelas estatales del Gran San Juan y de otros departamentos ya se utilizan durante el receso estival para colonias y apoyo escolar.

La ministra subrayó que esta decisión responde a una política clara de aprovechamiento de la infraestructura educativa. “Este edificio escolar, que durante el receso se encuentra cerrado, está puesto a disposición de la familia sanjuanina, como nos pide el Gobernador”, señaló.

Inscripciones y próximos pasos

Fuentes confirmó que la ampliación de sedes y cupos se analiza para este mismo año, con el objetivo de acompañar a los estudiantes que deben rendir materias del nivel secundario. Tras el 13 de febrero, cuando comiencen las mesas de examen, las familias podrán consultar en cada escuela las fechas y espacios disponibles.

Además, adelantó que, si se presentan inconvenientes con las inscripciones, se dispondrá de un espacio centralizado. “Vamos a usar el Centro de Convenciones por un día para darle lugar a todos los chicos de San Juan”, explicó, tanto para quienes no consigan vacante como para quienes necesiten cambiar de escuela.

La ministra remarcó que la meta es clara: “Que todos los chicos tengan un lugar para ir a la escuela”, reforzando así el rol del apoyo escolar gratuito como una herramienta clave para sostener las trayectorias educativas y garantizar el acceso a la educación en toda la provincia.