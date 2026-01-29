El diputado nacional por San Juan, Cristian Andino, fijó una postura crítica frente al debate por la ley penal juvenil que impulsa la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. En una entrevista en el programa San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1, sostuvo que ese camino no resuelve el problema de fondo y planteó que, cuando un menor comete un delito, la responsabilidad es colectiva. “Si un niño delinque, falló el Estado y fallamos como sociedad”, afirmó.

Desde una mirada anclada en su experiencia territorial Andino remarcó que la discusión no puede reducirse a una modificación legal. “Uno que viene del territorio, que ha sido cuatro veces intendente, percibe realidades socioeconómicas muy distintas. Yo me baso en lo que dicen los profesionales y en la Convención de los Derechos del Niño”, explicó. En ese marco, cuestionó la idea de que bajar la edad de imputabilidad tenga un efecto disuasorio. “No es que porque cambies la ley el chico va a razonar y decir ‘ahora no delinco porque soy imputable’”, señaló.

El legislador de que integra el bloque Unión por la Patria insistió en que el foco debe estar puesto en la prevención y en la contención temprana. Para Andino, un delito cometido por un adolescente de 14 años expone una cadena de ausencias previas. “Si un chico llega a ese punto es porque algo falló antes: la escuela, la familia, el Estado. La respuesta no puede ser solamente punitiva”, sostuvo.

Durante la entrevista, también se refirió a los casos de violencia extrema protagonizados por menores, una de las principales razones que motorizan el debate público. Allí reconoció la gravedad de esas situaciones y el dolor de las familias, pero volvió a poner en duda la eficacia de la baja de imputabilidad.

“La pregunta es si con esa ley hubiéramos evitado el crimen. Yo creo que no. Un chico en ese contexto no razona en términos legales”, dijo, y planteó la necesidad de respuestas basadas en evidencia y en criterios técnicos.

Andino advirtió además sobre el riesgo de enviar a adolescentes al sistema penitenciario. “Si mandás a un chico de 14 años al penal, lo perdemos. Hay que generar herramientas para recuperarlo, con equipos interdisciplinarios, no tratarlo como un criminal adulto”, afirmó, apoyándose en estándares y jurisprudencia internacional. En ese sentido, consideró que cualquier reforma debe respetar los compromisos asumidos por el país en tratados internacionales que ya tienen jerarquía constitucional.

El diputado sanjuanino puso el acento en el rol activo que debe asumir el Estado para evitar que los jóvenes lleguen a situaciones extremas. “Hay que generar espacios de contención, acompañamiento y oportunidades reales. Esa es la discusión de fondo”, resumió, al tiempo que llamó a no simplificar un problema complejo con soluciones de corto plazo.

Reforma laboral, empleo y el rol del Estado

En otro tramo de la entrevista, Andino se refirió al debate por una eventual modernización laboral y marcó diferencias con el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional. Si bien reconoció que existen normas desactualizadas frente a los nuevos vínculos de trabajo, cuestionó el enfoque general de la iniciativa. “En nuestro bloque hay proyectos alternativos, pero el del Ejecutivo baja impuestos a las grandes empresas y eso implica menos recursos para provincias y municipios”, advirtió.

También expresó su rechazo a la creación de un fondo financiado con recursos de la seguridad social para cubrir despidos. “No lo comparto, porque se desfinancia la seguridad social. Nosotros estamos en defensa de los derechos de los trabajadores”, afirmó. Para Andino, la reforma laboral por sí sola no genera empleo.