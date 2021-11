Bajan hasta 60% los precios de pasajes internacionales: a qué destinos

La mayor oferta de vuelos internacionales al país, tras el fin de las restricciones al ingreso de pasajeros y la apertura de fronteras, impulsó una fuerte baja de hasta el 60% en el precio en pesos de los pasajes aéreos al país en los últimos cincos meses.

En cambio, en el otro extremo, los tickets de cabotaje se encarecieron con creces, hasta un 90%, en apenas dos meses, por la fuerte demanda local, incentivada, en parte, por el Plan Pre Viaje.

Los precios de los vuelos a Miami se redujeron nada menos que un 60,1% en pesos en noviembre, con respecto a junio pasado: mientras por estos días se consiguen a partir de los $ 79.800 ida y vuelta, con impuestos PAIS y AFIP incluidos para volar desde marzo de 2022, cinco meses atrás cotizaban desde $ 200.000. En septiembre, ya con más oferta que en pleno invierno, había algunas promociones desde $ 78.000, pero con un valor del dólar oficial más bajo que el actual, según datos del buscador y comparador de precios de Turismocity.

La mayor oferta de vuelos hacia Estados Unidos impulsó estas bajas tarifarias. Por citar sólo un caso, American Airlines opera desde noviembre cuatro vuelos diarios a ese país (dos a Miami, uno a Dallas y uno a Nueva York). En octubre, realizaba uno diario a Miami y tres veces por semana a las otras dos ciudades. Al haber más asientos disponibles, las compañías necesitan llenar los aviones, lo que impulsa una baja en dólares de las tarifas disponibles.

"En junio y julio, los pasajes estaban carísimos, a un récord histórico. A Miami llegaron a costar u$s 2000 y ahora se consiguen desde u$s 500. Había mucha demanda a Estados Unidos por el turismo de vacunas, en ese momento. En cambio, para Europa no hubo cambios tan grandes, los precios se mantuvieron sin tantas variaciones", explicó Julián Gurfinkiel, cofundador y CMO de Turismocity.

De hecho, los vuelos a Madrid hoy cotizan a partir de los $ 106.900, un 33,1% menos que en junio pasado, cuando costaban desde $ 160.000. En septiembre, en cambio, ya había más ofertas y en momentos puntuales había tarifas a $ 93.300.

En tanto, comprar hoy un pasaje ida y vuelta a Río de Janeiro para volar en marzo puede costar desde $ 36.100, un 48,7% menos que en junio pasado, cuando cotizaba más de $ 70.000, y un 19,2% menos que en septiembre, mes en que valían desde $ 44.700.

En junio, muy pocas aéreas cubrían la ruta desde Buenos Aires, ya que las fronteras con el país vecino estaban cerradas. Ahora, además, Aerolíneas Argentinas agregó frecuencias a Río y San Pablo y comenzará a operar a Porto Alegre, mientras que durante el verano también volverá a conectar con Florianópolis y Salvador de Bahía. Desde el 19 de diciembre volverá a operar Gol a la Argentina; desde el 17, la low cost Flybondi aterrizará en Florianópolis y, a partir del 2 de enero, también en San Pablo y Río.

También los vuelos a destinos del Caribe registraron una notable baja. De acuerdo a datos de Turismocity, hoy se consiguen pasajes a Cancún desde los $ 58.300 para volar desde marzo, un 41,7% más bajos que en junio, cuando no costaban menos de $ 100.000, y un 24,6% menos que en septiembre, mes en el que cotizaban desde $ 77.400.

Según fuentes del sector aéreo, en general, los aviones viajan llenos a la Argentina por estos días. En octubre, además, habían crecido mucho las ventas de pasajes internacionales en el país, ante la especulación de una mayor devaluación post elecciones, según habían asegurado agencias de viaje a El Cronista.

"Hay muchos viajes postergados, ahora los aviones viajan llenos. Y también crecieron las ventas. Cuando hay rumores de una posible devaluación, aumenta la demanda. Además, si el pasaje se compra hasta el 31 de diciembre, se recupera en 2022 el Impuesto de AFIP para Ganancias. Si se compra en 2022, recién en 2023 se acredita. Quien pensaba viajar, adelanta las compras para recuperar ese tributo antes", comentó Gurfinkiel.

¿Conviene comprar ahora el pasaje para viajar al exterior? "No creo los precios sigan bajando, ya están bajos en dólares. Si llega a haber una devaluación, además, conviene ahora", aconsejó Gurfinkiel.

AUMENTOS EN PASAJES DE CABOTAJE

En cambio, los pasajes para volar dentro del país ajustaron sus precios en noviembre hasta un 90%, frente a dos meses atrás.

A Bariloche, Río Negro, se consiguen tarifas desde Buenos Aires a partir de $ 9200 ida y vuelta, según Turismocity, un 53,3% más caras que en septiembre, cuando había promociones por $ 6000.

En el caso de El Calafate, Santa Cruz, los pasajes cuestan desde $ 12.000, un 27,6% más que los $ 9400 de dos meses atrás.

A Salta, hoy cuesta desde $ 8000, un 42,8% más; a Mendoza, a partir de $ 7700, un 92% más caro, y a Iguazú se puede volar desde $ 8400, un valor un 44,8% más alto que en septiembre, según datos del mismo buscador.

Ya entre junio y septiembre, los vuelos de cabotaje habían registrado un incremento de tarifas de 123% con respecto a igual lapso del año pasado, según datos de Viajala.

"Las tarifas de cabotaje aumentaron cerca de 200% con respecto a 2019, muy por encima de la inflación. Antes se operaba desde El Palomar, con menos costos, y había más oferta: operaban aéreas como Norwegian, Latam y Avianca Argentina, que hoy ya no están. Además, hay muchísima demanda por el Plan Pre Viaje, los destinos de cabotaje están casi todos vendidos. Por eso, los precios suben", explicó Gurfinkiel.

Fuente: por Nuria Rebón para El Cronista.