Bajaron las dispensas entre los empleados públicos y piden justificar por qué no se vacunaron

La pandemia de coronavirus no se detiene, aunque se amolda a las distintas realidades de acuerdo al avance del estatus sanitario en cada una de las jurisdicciones. En San Juan reconocen que hubo una disminución del otorgamiento de dispensas dentro de la administración pública. Miguel Díaz Garay, titular de la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos, dijo a DIARIO HUARPE que hace poco entró en vigencia un nuevo decreto que contempló menos patologías y obligó a que muchos trabajadores volvieran a sus puestos. Uno de los sectores en donde más se notó esta baja de licenciados fue entre los docentes.

El profesional comentó que el 17 de mayo se acoplaron al Decreto 0017/2021 que acortó las comorbilidades existentes que podían tener los empleados para eximirse de ir a trabajar de manera presencial. Sin embargo, la normativa siguió cotejando algunas otras como inmunodeficiencias adquiridas, HIV, asplenia, pacientes oncológicos, trasplantados o con tumor.

“Los que vienen a solicitar dispensa son menos y el resto tuvo que volver a trabajar”, explicó Díaz Garay.

El titular del organismo - que funciona como órgano de control de los expedientes médicos - destacó que desde que comenzó la pandemia fueron cerca de 392 los empleados que pasaron la evaluación de la Junta Médica y obtuvieron la dispensa. Por su parte, hubo 425 que no lograron acreditar una patología que estuviese contemplada dentro de las excepciones dadas por las autoridades sanitarias y por ende no lograron hacer teletrabajo. Hubo 167 ausentes, es decir, que solicitaron la entrevista, pero el día de la consulta no asistieron. Entre las estadísticas se desprenden que 7 no fueron evaluados por falta de estudios clínicos.

Díaz Garay sostuvo que entre los empleados dispensados, el 60% correspondió a docentes. El 30% se lo llevó el personal de Salud Pública, mientras que el 10% restante se distribuyó entre otras reparticiones.

“El 50% no justifica la dispensa en sí. La enfermedad de esa gente no tiene la gravedad necesaria como para una dispensa”, relató.

Justificación de vacunación

El esquema de trabajo que tienen en la dirección es claro. Cuando un empleado solicita una dispensa en primer lugar se fijan si esta patología está contemplada dentro del decreto, en el caso que así lo esté, observan si esa persona recibió alguna dosis de la vacuna contra el Covid-19. En el supuesto que no haya sido inoculado les piden que justifiquen el por qué. Esto se da teniendo en cuenta un decreto que lanzó el Ministerio de Trabajo en donde un trabajador con al menos una dosis puede volver a cumplir sus funciones.

Los que no se inocularon deben dar una justificación únicamente médica. “Se sobreentiende que es un justificativo médico, para nosotros el miedo no es válido”, argumentó Díaz Garay. Si bien hay una amplia masa de empleados públicos que ingresaron a la vacunación (docentes, policías y agentes sanitarios), otros grupos no estuvieron sectorizados por las tareas que desempeñan, pero sí estuvieron involucrados – como el resto de la población – entre la franja etaria de los 18 a 59 años con comorbilidades. “Muchos quisieron continuar con la dispensa, pero se redujo las patologías contempladas”, agregó.

Cartas médicas, online

Por la pandemia, las cartas médicas para presentar en el trabajo por cualquier otra patología o dolencia se están tramitando de manera online. “Estamos trabajando haciendo las evaluaciones que nos pide cada jefe de repartición sobre las licencias de la administración”, concluyó.