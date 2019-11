Bajas generalizadas en los precios de los granos en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los precios de los granos operaron hoy en baja en el mercado de Chicago, en un contexto en el que los inversores ven con pesimismo el avance de las negociaciones de Estados Unidos y China para destrabar la actual guerra comercial y por ventas técnicas.



A este cuadro de situación se suma la cosecha en EE.UU, que avanza sin problemas, sin meter presión sobre los precios, según un informe de la consultora Granar.



El precio de la soja de menor plazo (diciembre próximo) cayó US$ 2,90 o 0,85% y cerró la rueda en US$ 334,5 la tonelada.



Por su parte, el maíz retrocedió US$ 1,40 (-0,95%), en US$ 144,75 la tonelada; y el trigo perdió 0,92%, al quedar en US$ 183,03.