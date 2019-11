Balean la casa de un testigo en la causa contra el ex titular del sindicato de taxis de Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular del sindicato de Taxis de Rosario, Horacio Yannotti, denunció hoy un ataque a balazos contra la casa de un testigo clave en una causa penal que se le sigue el anterior jefe de ese gremio por presunta corrupción.



Dijo que el ataque fue cometido en la madrugada del lunes en la vivienda de una persona que ejerce como gerente de Personal y está apuntado para atestiguar en la causa contra el ex titular del gremio rosarino de Taxis, Horacio Boix, por malversación de fondos e irregularidades en su gestión.



"Lamentablemente este es otro capítulo de la transición (de cambio de la conducción del sindicato) que pareciera que no se termina nunca”, remacó Yannotti en declaraciones a la prensa rosarina.



“Es un compañero que hace las veces de gerente de personal. No es de la comisión directiva, es empleado de la institución. Hace años trabaja con nosotros, es de extrema confianza. Ahora va a tener que atestiguar por el caso de la defraudación de Boix", detalló.



El ataque fue denunciado al 911, por lo que minutos más tarde se hizo presente personal policial, que constató los impactos de bala contra la casa, y halló 16 vainas servidas en el suelo, apuntó.



Yannotti consideró que “Boix lo quiere amedrentar para que no vaya a atestiguar".



Horacio Boix fue separado de su cargo por “desmanejo de fondos”, según expresó el sindicato de Taxis de Rosario el 1 de septiembre pasado, luego de que el sindicalista chocara cuando conducía un automóvil Audi A7 que pertenece a ese gremio.



"No entiendo por qué Boix está en libertad, con las pruebas contundentes que tiene la Fiscalía y con todos los hechos de violencia que ha generado en el último tiempo, no entiendo como el fiscal David Carizza aún no lo detuvo", dijo Yannotti.



“En 45 días, primero lo suspendimos (a Boix), después hicimos una asamblea que terminó expulsándolo de la institución. Y la Justicia no se ha pronunciado. Entonces Boix anda pavoneándose diciendo que la Justicia no le probó ninguna irregularidad”, remarcó el actual jefe del sindicato de taxistas rosarinos.