Pocos antes de las 13 de este domingo Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) fue a votar en este balotaje que se realiza en la Argentina. El dirigente explicó que este domingo repusieron las boletas "sin problemas" y agregó que antes de las elecciones hubo una "campaña del miedo". Dijo que es el momento en que hablen las urnas.

“Hemos hecho todo el esfuerzo que se podía hacer. Ahora, que hablen las urnas”, aseguró Milei a los medios que se acercaron a entrevistarlo en la sede de la UTN en el barrio de Almagro en donde votó.

El líder de LLA explicó que “estamos muy satisfechos pese a la campaña del miedo y sucia que nos hicieron. Ahora es el momento que la gente se exprese en las urnas”, prosiguió el candidato, que dijo que se iba a seguir haciendo el seguimiento de la elección desde el búnker.

Ante la pregunta de los medios, Milei habló también de la reposición de votos. Es que hace unos días la justicia electoral nacional le reclamó a LLA que no entregó la cantidad necesaria de votos para cada mesa.

Desde la agrupación de Miliei dijeron que preferían no entregar los votos para que no se los rompieran o robarán y aseguraron que sus fiscales se encargarán de la reposición. Este domingo Milei aseguró que las boletas se están reponiendo sin problemas.

Si bien no habló de resultados para no violar la veda, el referente de LLA agregó: “esperemos que mañana haya más esperanza y no tanta decadencia”, aseguró Milei quien prefirió no responder si tiene prevista una reunión con los principales referentes del sector. Finalmente, tras algunos minutos, Milei se retiró de la UTN rodeado por una multitud de personas que no paraban de vitorear su nombre.