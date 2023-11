Este domingo 19 de noviembre de 2023, la Argentina definirá su futuro a través de un balotaje. Por lo menos, sus próximos cuatro años. Más de 35 millones de argentinos y, puntualmente, 608.535 votantes habilitados en San Juan, tendrán la posibilidad de optar entre los candidatos presidenciables, Sergio Massa y Javier Milei. En este contexto, se juegan dos modelos de país completamente diferentes. A 40 años del retorno de la democracia, elige la gente.

Mucha agua pasó debajo del puente desde que los sanjuaninos fueron a las urnas por primera vez en este 2023, aquel 14 de mayo. Este domingo, con todo lo correspondiente a cargos nacionales y locales ya definido, se juega tal vez lo más trascendental: la elección entre la continuidad del oficialismo, con Unión por la Patria, de la mano de Massa; o elegir el cambio radical que propone el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Luego del escenario de tercios que se presentó en las PASO entre UxP, LLA y Juntos por el Cambio (JxC), en las Elecciones Generales del pasado 22 de octubre, Massa salió primero con el 36,78% mientras que Milei, quedó en segundo lugar con el 29,99%. Atrás quedó Patricia Bullrich, con el 23,81% de los votos. Dado que, para que un candidato gane en primera vuelta, tiene que lograr más del 45% del total o un 40% con diferencia del segundo, se constituyó un balotaje.

El cara a cara quedó entre Milei y Massa. En este marco, Bullrich, junto con el expresidente Mauricio Macri, se despegaron de JxC y apoyaron al aspirante de LLA. Por esto, hubo un quiebre en la coalición y varias facciones, como el radicalismo, se diferenciaron del apoyo hacia el libertario.

Lo cierto es que la campaña se dirigió al kirchnerismo vs antikirchinerismo; mercado vs Estado; corrupción vs limpieza de casta política. La polarización se intensificó, puesto que las propuestas de ambos candidatos son opuestas.

Ahora, la decisión quedará en manos de los 35.394.425 de argentinos que están en el padrón electoral. En San Juan, elegirán 608.535 personas. Sin embargo, la participación en las elecciones pasadas fue del 77,04%. Teniendo en cuenta antecedentes, la cantidad de electores en las urnas nunca varió más del 1% entre Generales y Balotaje.

Quienes decidan participar por primera vez, definirán la segunda vuelta. Es que las encuestas plantean un empate técnico entre ambos candidatos: no habría una diferencia de más de dos puntos. Por lo que, que aumente la participación un 2% o un 3%, cambiaría el resultado.

El balotaje en la Argentina

En el 2003, se instituyó por primera vez desde la vuelta de la democracia una segunda vuelta entre los candidatos peronistas Néstor Kirchner y Carlos Menem. Pero esta elección no se hizo efectiva, dado la renuncia del referente riojano y el triunfo automático kirchnerista.

El primero que sí se hizo fue el del 2015, cuando compitieron Daniel Scioli, del Frente de Todos, y Mauricio Macri, de Cambiemos, resultando electo el segundo candidato.