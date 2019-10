Banfield recibirá a Atlético Tucumán sin Nicolás Bertolo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Banfield no contará con la participación del delantero Nicolás Bertolo por la lesión padecida en el último partido con Newell's Old Boys (0-0), por la novena fecha de la Superliga, cuando el sábado 19 a las 13.15 reciba a Atlético Tucumán por la décima jornada del certamen. Bertolo salió lesionado en el segundo tiempo en Rosario por un fuerte golpe que recibió en el tobillo derecho, lo que le produjo un traumatismo y un esguince que lo dejarán por tres semanas fuera del primer equipo 'albiverde'. Además, el ex jugador de Boca Juniors y River, entre otros, deberá viajar el próximo martes al país ibérico para estar presente cuando se formule el alegato de la justicia española por el sonado caso de soborno del club Zaragoza al plantel del Levante, en 2011, cuando Bertolo integraba la plantilla del equipo zaragozano. Junto a este delantero viajará el volante de River Leonardo Ponzio, que por aquella época era el capitán del Zaragoza, ambos y 50 personas más deberán estar presentes el próximo miércoles 16 cuando se presente el alegato. Los profesionales argentinos confían en no recibir ningún tipo de sanción de acuerdo a lo que declararon en septiembre último, tal es así que tiene previsto el regreso a Buenos Aires para el jueves 17 venidero. En tanto, el técnico Julio César Falcioni tendría la solución para suplir a Bertolo porque ya esta semana comenzó a entrenar con normalidad el extremo derecho Juan Pablo Alvarez, que estuvo tres partidos fuera del equipo titular a consecuencia de un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Incluso, se especula que para la fecha del enfrentamiento con el 'Decano' tucumano, el medio campista ofensivo Jesús Dátolo pueda estar repuesto del desgarro que padece en el isquiotibial izquierdo. El plantel del 'Taladro' continuará los entrenamientos en el polideportivo de Luis Guillón en horario matutino bajo las órdenes de Falcioni y con un intenso trabajo físico a cargo del profesor Gustavo Otero.