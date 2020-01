Banfield y Patronato, ambos con realidades distintas, se miden por la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Banfield recibirá mañana a Patronato de Paraná, en lo que será un duelo directo por quienes pelean por la permanencia en Primera División, en uno de los cuatro partidos que se jugarán el domingo por la 17ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



El encuentro se jugará a las 17.35, en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Fernando Rapallini, secundado por Mariano Rossetti y Adrián Delbarba como asistentes; mientras que el rol de cuarto árbitro lo cumplirá Germán Delfino; y televisado por la señal de cable TNT Sports.



Banfield, dirigido por Julio César Falcioni, preocupado en sumar en el tramo final del certamen para mejorar su promedio (1.235) como principal objetivo, reúne 20 puntos, producto de cinco victorias, cinco empates y seis derrotas.



El "Taladro" incorporó cuatro refuerzos para encarar los siete encuentros que restan en la Superliga, el volante central, oriundo de Ushuaia, Nery Leyes (llegó procedente de Antofagasta de Chile), Pablo Velázquez (ex Gimnasia), Fabián Bordagaray (proviene de Dorados de México y pertenece a Defensa y Justicia) y, quien fuese una de las bombas del mercado de pases, el ex futbolista de Boca Daniel Osvaldo.



Banfield llega a este encuentro con una racha ganadora después de superar como visitante (1-0) a Independiente en el Libertadores de América, con un tanto de Luciano Lollo, en el último encuentro oficial del 2019, acumula seis partidos sin derrotas, con tres empates y tres triunfos.



El "Emperador" Falcioni no tiene dudas en cuanto a la formación inicial, con Jesús Dátolo recuperado, y sin la posibilidad de contar con los refuerzos Osvaldo, Velázquez y Bordagaray, mantendrá la base del equipo que disputó los diferentes partidos de pretemporada, con Sebastián Dubarbier, Nicolás Bertolo y Junior Arias como titulares.



Por su parte, Patronato atraviesa un presente muy complicado en la Superliga, donde se encuentra en zona de descenso (1.058), sólo por encima de Gimnasia y Esgrima La Plata (1.029), deberá reaccionar rápidamente para sostenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.



El "Rojinegro", dirigido por Gustavo Álvarez, reforzó el plantel para dar pelea por la permanencia y sumó a Oliver Benítez (San Martín Tucumán), Fernando Luna (Emelec, Ecuador), Lautaro Torres (Ferro) y Federico Vietto (Racing).



El Patron, suma 13 puntos y ocupa el anteúltimo -sólo supera a Godoy Cruz- cayó ante Vélez Sarsfield en su último encuentro (0-1).



En cuanto al once titular, todo indica que Álvarez no posee dudas respecto al equipo que saldrá a jugar este domingo ante el Taladro, en la reanudación de la Superliga, donde mantendrá el esquema 4-3-3, con Gabriel Compagnucci entre los relevos.



En el corto historial en Primera División, jugaron en cuatro oportunidades, con 2 triunfos de Banfield, uno de los entrerrianos y un empate.







= Probables formaciones =



Banfield: Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Sebastián Dubarbier; Reinaldo Lenis, Nery Leyes, Jorge Rodríguez, Nicolás Bertolo; Jesús Dátolo; Junios Arias. DT: Julio César Falcioni



Patronato: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Leandro Marín, Federico Mancinelli, Oliver Benítez; Julián Chicco, Damián Lemos, Lautaro Torres; Lautaro Comas, Gabriel Ávalos, Cristian Tarragona. DT: Gustavo Álvarez.







Árbitro: Fernando Rapallini.



Estadio: Banfield.



Horario: 17.35



TV: TNT Sports.