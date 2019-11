Barañao: "Estamos consolidando una política de estado en ciencia y tecnología"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, sostuvo hoy que “finalmente estamos logrando consolidar una política de estado en materia de ciencia y tecnología”, y dijo que esperaba que “las políticas que hemos impulsado, en mi caso durante 16 años, continúen en la próxima gestión”.



Barañao admitió que “es innegable que ha habido una reducción presupuestaria, pero los números muestran que la producción científica no se alteró, sino que siguió creciendo, producto de la habilidad que tienen los científicos argentinos de arreglarse con poco. Pero confiemos en que este es un período transitorio, que no se puede extender mucho más en el tiempo”.



El funcionario hizo declaraciones a Télam luego de la entrega de la Distinción Investigador/a de la Nación Argentina, y de los Premisos Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sábato durante un acto efectuado en el Museo de la Casa Rosada, encabezado por el presidente Mauricio Macri.



Señaló que “estos premios significan un reconocimiento de la sociedad a la tarea que hacen los científicos argentinos, y es también una manera de mostrar cuál es la contribución que hacen a la sociedad y su compromisos para tratar de solucionar los problemas que la sociedad tiene”.



Barañao expresó su “profunda satisfacción” por entregar el premio Investigador de la Nación a Conrado Varotto, que tal vez no es tan conocido por la gente en general, pero fue el creador del Invap, desarrolló la industria satelital, la Conae, es un pro hombre de la ciencia argentina”.



Con respecto de los logros científicos que se consolidaron en los últimos cuatro años mencionó “el mar, que era un área de vacancia”, con “la continuación del proyecto Pampa Azul, que comenzó la gestión anterior y que permitió tener una flota de barcos de investigación, pasar de 2 a casi 20 misiones”.



De este modo, “podemos empezar a evaluar los recursos que tenemos en el mar argentino, que puede ser una fuente de riqueza para nuestro país y una manera de asumir nuestra posibilidad de controlar las modificaciones que puedan darse a nivel oceánico como consecuencia del cambio climático“, dijo.



El otro sector que se afirmó fue “el de la bioeconomía que tiene que ver con el desarrollo de productos agropecuarios no solo tradicionales sino la producción de biomasa, bioenergía, productos de alto valor agregado a partir de cosas que hasta hace poco se consideraban desechos de la agricultura y que hoy son fuente de nuevos emprendimientos que van a generar posibilidades de empleo a nivel de las provincias”.