Barcelona y Real Madrid juega el postergado clásico buscando la punta en soledad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Barcelona, con el astro rosarino Lionel Messi, será local mañana ante Real Madrid en el máximo clásico de la Liga Española de fútbol, por la 10ma. fecha, que fue postergado a causa de la tensión social que atravesaba Cataluña en octubre pasado y que actualmente encuentra a ambos punteros con 35 unidades.



El partido, que será emitido en 183 países para una audiencia potencial de 650 millones de personas, se jugará desde las 16, Televisado por ESPN 2, en el Camp Nou, 53 días después de los previsto ya que la fecha pautada era la del sábado 26 de octubre.



Barcelona y Real Madrid son los punteros de la Liga con 35 unidades, el equipo azulgrana con un triunfo más que los madrileños, pero a su vez con tres reveses contra apenas uno de los "Merengues", ubicándose luego el Sevilla con 31 puntos y Getafe con 30.



La postergación respondió a las masivas protestas que se acaecidas en la ciudad y en toda la región en respuesta a la sentencia de la justicia española de condenar a 13 años de cárceles a los líderes del movimiento independentista catalán.



No obtante, el entorno de este atractivo clásico no sera sencillo de pasar por alto, ya que, por ejemplo, el grupo de protesta catalán Tsunami Democratic citó a una convocatoria para reunirse en varias áreas que rodean el estadio cuatro horas antes del inicio del partido.



Tsunami Democratic organizó protestas masivas en el aeropuerto de Barcelona en octubre y bloqueó una gran autopista, apostando a que alrededor de 25.000 personas confirmaron que participarán en las marcha.



Las autoridades desplegarán 3.000 agentes de seguridad pública y privada para garantizar que el partido no se vea interrumpido y el presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, dijo está seguro de que el partido se jugará sin inconvenientes.



En lo referente a lo futbolístico, Barcelona llega tras igualar 2 a 2 ante Real Sociedad cortando una serie de cinco triunfos consecutivos y una clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones, en donde jugará ante Nápóli de Italia.



En esa serie positiva el equipo del equipo que dirige Ernesto Valverde llegó a jugar en gran nivel y con un Messi que justificó plenamente el galardón obtenido como "Mejor del Mundo" con desequilibrantes actuaciones.



El rosarino suma 26 goles ante el Real Madrid y es el jugador que más tantos ha anotado en la historia de los clásico, qeu mañana jugará por 42da vez.



No obstante, el entrenador francés del Real Zinedine Zindane tiene claro que no hará nada extraordinario tomando en cuenta al rosarino: "Tienen a Messi, pero nosotros también tenemos nuestras armas y queremos hacer un buen partido contra un Barcelona que esta jugando bien".



El Real también llega al clásico luego de igualar ante Valencia de visita con un agónico gol del francés Karim Benzema, tras una racha de cuatro victorias seguidas y el pase a la próxima fase de la "Champions" ante el Manchjester City inglés.



Será el clásico número 242, con mínima ventaja de 96 triunfos de Barcelona contra 95 y 51 partidos finalizaron en empate. Los azulgrana suman 397 goles y el Real Madrid 402.







+ Probables formaciones +



Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen; Sergi Roberto, Geraed Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Ivan Rakitic; Leonel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez. DT: Ernesto Valverde.



Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos y Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco; Gareth Bale y Karim Benzema. DT: Zinedine Zidane.



Cancha: Camp Nou



Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández,



Horario: 16 de Argentina.