Barrios de Pie protesta en el centro porteño por la suspensión del salario social a cooperativistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La organización Barrios de Pie protesta desde las 10 de la mañana sobre Avenida de Mayo y Piedras, frente al edificio de la ANMAT, en reclamo por la suspensión del pago del salario social a cientos de cooperativistas.



Así lo denunció Silvia Saravia, la coordinadora nacional de Barrios de Pie, quien se quejó de que "a pocos días de dejar el gobierno, Macri suspende el pago a cientos de cooperativistas, aduciendo problemas administrativos".



"Su desprecio por aquellos que se han quedado sin posibilidades de conseguir un empleo no tiene límites. Dejar de percibir ese dinero pone a muchas familias en situación de no poder comprar los alimentos mínimos, están desesperadas”, agregó.



"Como si los datos de incremento de la pobreza no fueran suficientes, Macri deja a cientos de trabajadores y trabajadoras sin el salario social”, cuestionó Saravia y aseveró: "Desde el viernes pasado venimos reclamando sobre esto, pero al día de hoy no tenemos respuestas concretas. Por eso volveremos a las calles".



La concentración se realiza desde las 10 en Avenida de Mayo y Piedras, frente al edificio de la Anmat, donde funcionan oficinas de Desarrollo Social vinculadas a este tema.