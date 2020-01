Bayer Münich goleó a Hertha Berlin y acortó distancias con el líder RB Leipzig

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Bayern Münich goleó hoy por 4 a 0 al Hertha Berlin, del mediocampista argentino Santiago Ascacíbar, y acortó la diferencia con RB Leipzig, líder de la Liga de Alemania de fútbol.



A raíz de la victoria, el Münich se mantiene en la segunda posición de la Bundesliga con 36 unidades, a cuatro del puntero Leipzig (40), y en puestos clasificatorios a la próxima edición de la Champions League.



Hertha Berlin quedó en el decimocuarto lugar con 19 puntos, a dos de la promoción, lugar ocupado por Werder Bremen (17).



En otro de los encuentros de la jornada, Bayer Leverkusen, equipo en el que ingresó el delantero argentino Lucas Alario, ex River Plate y Colón de Santa Fe, goleó por 4 a 1 a Paderborn.



Con la victoria, el conjunto de la ciudad alemana de Leverkusen alcanzó el sexto lugar con 31 unidades y está en zona clasificatoria a la próxima Europa League, en tanto Paderborn quedó en el último lugar de la tabla y en puesto de descenso con 12 puntos.



El mediocampista tucumano Exequiel Palacios, ex River Plate, todavía no debutó en el Leverkusen debido a que tiene que cumplir tres fechas de suspensión por una sanción sufrida en su último partido con el conjunto 'Millonario', y hoy purgó la primera de ellas.



Palacios, de 21 años, estará habilitado para debutar en su nuevo club recién en la jornada 21 ante el Borussia Dortmund.



Principales posiciones: RB Leipzig 40 puntos; Bayern Munich 36; Monchengladbach 33; Borussia Dortmund y Schalke 04 33; y Bayer Leverkusen 31.