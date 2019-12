Beccacece: "Estoy muy feliz de estar en Racing, vengo a poner el alma"

Tras la frustrada presentación de ayer, hoy Sebastián Beccacece fue anunciado oficialmente como nuevo técnico de Racing, en una conferencia de prensa en la que estuvo junto al presidente, Víctor Blanco, y al manager, Diego Milito.

El entrenador, que viene de un mal paso por Independiente, llega a la Academia para reemplazar a Eduardo Coudet, quien decidió dejar al club para irse a dirigir a Internacional de Porto Alegre.

"En un recorrido muy corto he tenido la suerte de estar en Mundiales, de jugar Copa Libertadores, he estado en equipos grandes y no tan grandes. Como grupo de trabajo, tenemos confianza de estar a la altura. Estoy muy feliz de estar en Racing", destacó para arrancar.

Acto seguido agregó: "Mi paso por Independiente fue muy fugaz, muy corto, en ninguno momento dudé en venir por eso. En todos lados trato de dejar todo y poner el alma. Acá vengo a hacer lo mismo, me gustó que un club como Racing, que está acostumbrado a pelear, me haya llamado y haya confiado en mí a pesar de algún mal resultado".

En tanto sobre futuras incorporaciones, avisó: "Hay que volver a encontrar ese rasgo que tanto identificó a la gente. Tenemos un plantel con un promedio de edad muy lindo y estamos charlando para incorporar jugadores por los costados".

Beccacece tendrá dos grandes desafíos: el primero es tratar de dar el golpe y quedarse con la Superliga, en la que Racing defiende el título de campeón. Hoy está a cuatro puntos del líder, Argentinos, cuando faltan siete fechas. Además buscará la Copa Libertadortes, en la que su equipo compartirá grupo inicial con Nacional de Montevideo, Alianza Lima y Estudiantes de Mérida de Venezuela.

Sobre la Copa, afirmó: "Más allá de haber conseguido títulos, percibí ganas de ir por lo nuevo. Me encontré con un plantel con mucho sentido de pertenencia y muy arraigado al club. Están predispuestos a dar el máximo".

Por último le dejó un mensaje a los hinchas: "No tengo dudas de que el público va a apoyar este nuevo proyecto. Les pido que tengan paciencia y que cada domingo vengan a la cancha a demostrar lo mismo de siempre: que la gente de Racing es única".