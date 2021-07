Berenguer dijo que los convenios con la provincia son "palabra sagrada"

El rector electo de la UNSJ, Tadeo Berenguer, se reunió este lunes con el gobernador Sergio Uñac. Tras el encuentro el funcionario electo aseguró que la Casa de Altos Estudios mantendrá los convenios con el Gobierno de la provincia.

El ingeniero Berenguer se consagró como nuevo rector el pasado 1 de julio del corriente, cuando, en segunda vuelta de elecciones en esa casa de altos estudios, se impuso la dupla Tadeo Berenguer-Analía Ponce, pertenecientes a la fórmula de Vamos UNSJ, quienes alcanzaron la mayoría del sufragio con el 53,3%.

En rueda de prensa Berenguer aseguró que los convenios de cooperación se van a mantener, a los que catalogó como "palabra sagrada" y destacó que estos acuerdos sirven para beneficiar a la comunidad.

El ingeniero destacó que la reunión con Uñac fue "grata e intensa" y relató que abordaron cuestiones generales y asumieron el compromiso de salir adelante cada uno de su espacio.

Con relación a los proyectos que comenzarán a aplicar desde el momento de su asunción, Berenguer aseguró que buscarán la "vuelta gradual a la presencialidad" y agregó que la virtualidad "ha sido una herramienta tremenda, pero debemos reconocer que nuestras carreras son presenciales", opinó. Igualmente, el funcionario agregó que de manera paralela van a trabajar para ampliar la oferta educativa por medios digitales.

Berenguer también habló de las supuestas vinculaciones de su espacio con el movimiento peronista conocido como La Cámpora. El nuevo rector aseguró que él llega al cargo sin ningún tipo de compromiso político.

"Lo digo y lo repito he sido electo con las manos libres, no he tenido atadura de ningún tipo como otros candidatos lo tuvieron yo he llegado con las manos liberadas para poder elegir a los mejores que son los que me va a acompañar en esta gestión, una gestión plural abierta en la que todas las líneas de pensamiento vienen a enriquecer el proyecto", aseguró.

También habló de la intención de colaborar que expresó Jorge Cocinero, su rival en las últimas elecciones. "Cocinero va a colaborar conmigo, es concejero superior ha salido electo, él ya tiene su espacio", aseguró y agregó que contará con su ayuda.

Sobre el equipo de funcionarios que lo acompañará, Berenguer aseguró que su gabinete de funcionarios está "casi armado" y aseguró que algunos de los funcionarios salientes ya se reunieron con sus antecesores para comenzar a trabajar en la transición. Adelantó que el responsable de Obras será un ingeniero.

Sobre los proyectos a largo plazo, Berenguer habló de su intención de crear un polo científico del que participe el Gobierno local, la UNSJ, el Conicet y entidades nacionales como el INTI o el INTA. Existen antecedentes similares de polos tecnológicos en las universidades nacionales de Córdoba, del Litoral y la de Misiones.