Bióloga sanjuanina sobre el parque Sarmiento: "se está perdiendo la potencialidad del ecosistema que se había creado”

Tras conocer que otra vez (como sucedió en el periodo 2012 2014), los niveles de las aguas del humedal del Parque Provincial Presidente Sarmiento empezaron a bajar por la extracción de agua que está haciendo Hidráulica en el acuífero zondino, Grisel Ortiz, profesora de biología, Magíster en Educación Ambiental y especialista en aves, manifestó estar molesta y muy desilusionada por la situación, ya que considera que con acciones semejantes se tiran por la borda años de trabajo, de estudios y aportes científicos.

“No puedo creerlo. Me da mucha impotencia todo esto”, empezó diciendo Ortiz a DIARIO HUARPE. “Tanta tarea de protección, de sensibilización, de concientización. Tanto trabajo y aportes desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, del Museo de Ciencias Naturales, del Departamento de Biología, de la Secretaría de Ambiente, de los vecinos de Zonda, a favor del humedal…¿Y ésta es la respuesta?. No lo puedo creer”.

MIRÁ TAMBIÉN Hidráulica extrae más agua subterránea de Zonda y el humedal del Parque Sarmiento empieza a secarse

Grisel Ortiz, profesora de biología, Máster en Educación Ambiental y especialista en aves.

Ortíz hoy está jubilada, pero por su trayectoria y conocimientos en las ciencias biológicas sigue asesorando proyectos de investigación y extensión en la Universidad Nacional de San Juan y, fundamentalmente, a los que tratan el área Zonda-Ullum.

“Venimos trabajando en el área desde el año 1987 y los primeros trabajos de investigación se publicaron a partir del 1994; así que, imagínense la cantidad de información científica que hay sobre el humedal; pero se desaprovecha, se desestima, y la verdad: da impotencia”, expresó.

MIRÁ TAMBIÉN El humedal zondino tiene alas

Tras el último proyecto de extensión (2017-2018), el equipo de investigadores de la UNSJ dejó en la Secretaría de Ambiente de la provincia la propuesta de un adecuado plan de manejo del área, además de datos científicos que sostienen la defensa del lugar.

“El humedal de Zonda tiene un valor ecológico de trascendental importancia para el departamento zondino, para la provincia de San Juan y el planeta, por eso no se puede desaprovechar”, dijo Ortiz

Foto de archivo DIARIO HUARPE - año 2019.

Mesa interdisciplinaria

Para Ortiz, en este contexto es necesario un análisis profundo de la situación y ese análisis se tiene hacer en una mesa interdisciplinaria, en donde funcionarios, científicos, técnicos y especialistas en la materia opinen al respecto.

“Yo no voy a negar que hay una necesidad hídrica por estar en una situación de sequía. No lo voy a negar ni lo voy a desmerecer; pero creo que no se puede visualizar la problemática desde una sola mirada. En esto se necesita miradas conjuntas, trabajo en equipo. Sentados todos en una misma mesa, con un mismo objetivo: la confección de un plan de manejo del área protegida, en la cual se establezca una cota mínima del nivel del agua para no generar un desequilibrio”.

Impacto negativo

Si bien los ecosistemas, después de un impacto negativo como un incendio o esta situación de extracción descontrolada de agua, lentamente tratan de llegar a un nuevo equilibrio (en ecología, efecto sucesional); en la transición mueren muchas especies.

“El daño es terrible y penoso”, dijo la especialista. “Con la disminución agresiva del agua que están haciendo, los peces y los anfibios mueren; la flora acuática desaparece, las aves que pueden volar migran y las que no, porque están en estado de crianza o en posturas de nido, también mueren y San Juan se queda sin otro importante tesoro ecosistémico”.

Por último Grisel dijo: “Trato de no herir susceptibilidades, pero, lamentablemente, uno visualiza que en algunos organismos de Gobierno no existe esa percepción general. Es como que se mira sesgadamente un solo aspecto y no el todo integral”.