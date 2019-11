Biró calificó de "revelador" y "esperanzador" el llamado de Alberto Fernández a un Pacto Social

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) Pablo Biró, calificó hoy de "revelador" y a la vez "esperanzador", el llamado a un Pacto Social por parte del presidente electo Alberto Fernández porque pretende ya "no solo alcanzar el crecimiento económico sino especialmente el desarrollo" del país, con una clara implicancia sobre el empleo.



Fernández se presentó horas atrás en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), y exhortó al movimiento obrero y empresarios para establecer un Pacto Social, convocatoria a la que Biró destacó como "una búsqueda por diseñar políticas para el futuro de la Nación", con claro objetivo de generar un fuerte incremento de fuentes de trabajo en el país.



Dijo Biró, en declaraciones a Télam, que la convocatoria de Fernández a un Pacto Social "no se trata de algo coyuntural u oportunista que busca generar gobernabilidad o darle aire", sino por el contrario, de "sentar las bases de participación, los roles del empresariado y del movimiento obrero en este proyecto, y él mismo, puesto a liderar este proyecto", destacó.



"Todos sabíamos que un Pacto Social es algo mucho más profundo que un mero acuerdo de precios y salarios y el presidente Fernández dijo que sentaría en una misma mesa a empresarios, sindicalistas y el gobierno para diseñar políticas para el futuro de la Nación. Eso tiene una profundidad tremenda porque no se está hablando ahí de crecimiento económico sino de desarrollo".



Elogió además el titular del gremio de los pilotos de líneas aéreas el hecho planteado por Alberto Fernández, quien en la primera vez que pisa la sede central sindical de Azopardo 802, "vino con una fuerte propuesta: tornar a la casa de los trabajadores en un centro de capacitación para dotar a los laburantes de herramientas necesarias para enfrentar el futuro".



"La verdad es que ver a un dirigente político del peronismo liderando, arrancando desde la CGT y poniéndose al hombro al movimiento obrero y dándole un rol de participación, aportando proyectos e ideas, es muy potente, es muy esperanzador", enfatizó.