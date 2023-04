BM Boxing: la fábrica de boxeadores

En una esquina del Barrio Los Zorzales, en Rivadavia, está el club de boxeo BM Boxing que coordina el “Chuky” Mauricio Muñoz. Nació hace nueve años y hoy tiene casi 50 chicos, desde los siete años en adelante, que apostaron a ponerse los guantes, ya sea para defensa personal o porque tienen la idea concreta de querer ser boxeadores.

El BM Boxing está en la misma casa de Muñoz y se fue armando desde abajo, como sucede con un boxeador. “Cuando empezamos esto era piso de tierra, no había nada. Me tocó justo una esquina y tuve que cerrarla solo. Empezamos con una bolsa casera con una carpa cocida”, cuenta el “Chuky” mientras en su cabeza se rememoran los inicios.

“Hasta que hice una pelea en Inglaterra, me fue bien económicamente y ahí hice el piso y el cierre. Ahí empezó a ampliarse porque era un espacio de 12 metros. Después, con ayuda pudimos seguir creciendo y ahora tenemos más metros cuadrados para trabajar. Todo fue a pulmón y eso me da satisfacción”, resalta con orgullo Muñoz.

A partir de los siete años, los varones y nenas pueden iniciarse. A esa edad el aprendizaje es jugando, los entrenamientos son más cortos, pero van adquiriendo una base y se le empieza a enseñar la historia del boxeo, cómo se generó, porque se practica y se complementa con trabajos físicos, todo bien liviano.

Según cuenta el “Chuky”, quien realiza un entrenamiento personalizado con cada chico, mientras a más corta edad comienzan es mejor “porque absorben mejor el aprendizaje, pero se puede empezar a cualquier edad”. Y recién a partir de los 12 años los niños están en condiciones de pasar de categoría, siempre con la autorización de los padres para que empiecen a la etapa de guanteo.

“Los chicos me dan satisfacciones y me recuerdan a mis comienzos, en los que me hubiese gustado que alguien me acompañara, por eso voy con ellos a todos lados”.