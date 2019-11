Boca asume una visita de riesgo ante Vélez en Liniers

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Boca Juniors, que se sobrepone de a poco a la eliminación de la Copa Libertadores y a la pérdida del primer puesto en la Superliga, visitará mañana al irregular Vélez Sarsfield con la premisa de hilvanar otra victoria como la de la semana pasada y recuperar su mejor versión, en el partido saliente de los cinco que darán continuidad a la fecha 13.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 20 en el estadio José Amalfitani, de Vélez, será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por la señal de cable TNT Sports.



Boca cedió en 10 días todo lo bueno que había construído en el semestre, ya que quedó eliminado de la Libertadores con el agravante de que fue ante River, y consumó dos derrotas en serie, ante Racing y Lanús, que lo desalojaron del primer puesto en la Superliga, amén del bálsamo que significó la goleada del domingo pasado sobre Arsenal (5-1), con una actuación colectiva superior a las que había mostrado en los partidos mencionados.



En el "Xeneize" cada partido es un examen no solo para los jugadores, sino para el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Alfaro, quien intuye que está más con un pie afuera que adentro del club y que su ciclo se terminará a fin de año.



Alfaro sabe que ganar los cuatro partidos que restan antes del receso de fin de año, ante Vélez, Unión y Argentinos, ambos como local, y Central, en Rosario, sería un buen aliciente para mejorar el ánimo en general y dejarle una puerta abierta a una renovación que actualmente parece remota.



En ese contexto, Boca enfrentará a un rival duro como Vélez, que cuando juega bien lastima, aunque por lo general alterna buenas actuaciones con otras desconcertantes, como las que mostró en sus recientes empates ante Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero, en ambos casos cero a cero.



Boca saldrá a jugar sin su capitán Carlos Tevez desgarrado en el partido ante los de Sarandí, tampoco estará el colombiano Sebastián Villa en una decisión táctica de Alfaro, ni el cordobés Emanuel "Bebelo" Reynoso, relegado una vez más a pesar de haber sido uno de los puntos altos ante Arsenal.



En sus lugares ingresarán Mauro Zárate, quien seguramente protagonizará un partido aparte contra su ex club (ya lo enfrentó dos veces, una en cada estadio), Agustín Almendra y Alexis Mac Allister, mientras que el cuarto cambio en relación a la semana pasada será el regreso de Carlos Izquierdoz tras purgar una suspensión en lugar del paraguayo Junior Alonso.



Boca intentará generar juego con Almendra, Mac Allister y Zárate, para que defina arriba Ramón "Wanchope" Abila, quien anotó su primer gol en la actual Superliga ante Arsenal.



En Vélez, el DT Gabriel Heinze mantiene una sola duda, ya que el arquero titular Lucas Hoyos se recuperó de una lesión que lo marginó de los tres últimos partidos y podría reaparecer en lugar del ecuatoriano Alexander Domínguez.



En el mediocampo velezano estará Fernando Gago, quien jugará por primera vez en su carrera ante el club que lo vio nacer y en el cual ganó 9 títulos, hasta que rescindió su contrato en febrero de este año.



Será sin dudas un partido especial para Gago, un referente de Boca que tuvo que dejar el club acosado por las lesiones que lo persiguieron en el último tramo de su carrera.



Vélez propone un juego rápido y agresivo, con jugadores dinámicos como Lucas Robertone, Nicolás Domínguez y el ex Boca Agustín Bouzat, y su mayor defecto es la falta de gol de sus delanteros Maximiliano Romero y Lucas Janson.



Será un partido clave para las aspiraciones de ambos de pelear por el título hasta el final, y en Boca para definir el futuro no solo de Alfaro sino de varios jugadores que comienzan a ser cuestionados.



El historial entre ambos en la máxima categoría es de 168 partidos, con 84 triunfos de Boca, 44 de Vélez y 40 empates.







- Probables Formaciones -







Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos o Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Lucas Robertone, Fernando Gago, Nicolás Domínguez y Agustín Bouzat; Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Henize.



Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Iván Marcone y Agustín Almendra; Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón "Wanchope" Abila. DT: Gustavo Alfaro.



Arbitro: Patricio Loustau.



Cancha: José Amalfitani, de Vélez Sarsfield.



Hora de inicio: 20.



TV: TNT Sports.