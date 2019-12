Boca no pudo con Argentinos en La Bombonera y los dos siguen juntos en la punta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Boca y Argentinos Juniors mantuvieron su condición de líderes de la Superliga Argentina de Fútbol, al empatar esta noche en la Bombonera 1 a 1 por la 15a fecha.



Ramón "Wanchope" Ábila abrió la cuenta para el "xeneize" a los 29 minutos de la etapa inicial y lo niveló Santiago Silva a los 8 del complemento.



El local terminó el encuentro con diez hombres por la expulsión del colombiano Sebastián Villa en tiempo de descuento.



Con este resultado, ambos siguen en lo más alto de la tabla de la la Superliga con 29 unidades.



El partido tenía muchos condimentos, sobre todo para Boca: no solo porque recibía al otro líder y tenía la chance en casa de cortarse solo, sino porque era el último antes de las elecciones (el domingo 8) y al palco de la Bombonera volvía el ídolo Juan Román Riquelme, candidato a vicepresidente por una lista opositora (encabezada por Jorge Ameal y Mario Pergolini).



Esa efervescencia pareció tener un precio inicial para Boca, que en los primeros minutos fue dominado por Argentinos, que salió a presionar arriba impulsado por el despliegue de Francis Mac Allister y Colman.



Pero de a poco Boca fue equilibrando el juego, con las subidas de Buffarini por el lateral derecho y las intermitencias de Salvio, y el partido se hizo trabado, con poca ambición y escasas llegadas a los arcos de Andrada y Chaves.



Hasta que a los 29m Alexis Mac Allister envió un centro desde la izquierda que tuvo una floja respuesta de Chaves y la pelota le quedó servida a Ábila para el 1 a 0. Allí se destrabó el juego. Y el propio Mac Allister tuvo el segundo unos minutos después, pero su definición se fue a la tribuna, y la etapa inicial se fue con la ventaja mínima en favor de los de Gustavo Alfaro.



Argentinos consiguió la igualdad a poco de iniciado el segundo tiempo. A los 8m, Batallini metió una excelente asistencia de taco para una exquisita definición del uruguayo Santiago Silva.



El partido, entonces, volvió a sus características iniciales, en el que Boca no encontró nunca los caminos hacia el gol (no funcionaron los cambios de Alfaro y el clima político que se vivió en el estadio pareció influir en mayor medida) y Argentinos se mostró siempre algo más fino y amenazante.



La imagen del final del encuentro resumió el clima de uno y otro: los jugadores del "Bicho" celebrando la igualdad y la campaña y la Bombonera unida en el grito de "Riquelme".



En la próxima jornada, 16ta del torneo y última antes del receso de verano, Boca visitará a Rosario Central (domingo desde las 19.40) y Argentinos recibirá a Estudiantes (lunes a las 21.10).







- Síntesis -







Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo e Iván Marcone; Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister y Emanuel Reynoso; y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Marcos Angeleri y Elías Gómez; Iván Colman, Fausto Vera y Francis Mac Allister; Damián Batallini, Santiago Silva y Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.







Gol en el primer tiempo: 29m Ramón Ábila (B).



Gol en el segundo tiempo: 8m Santiago Silva (AJ).







Cambios: en el segundo tiempo, 13m Maximiliano Centurión por Angeleri (AJ), 15m Sebastián Villa por Reynoso (B), 30m Mauro Zárate por A. Mac Allister (B) y Jan Hurtado por Ábila (B), 31m Matías Romero por Colman (AJ), 32m Franco Moyano por F. Mac Allister (AJ).



Amonestados: Izquierdoz (B); F. Mac Allister, Vera, Sandoval (AJ).



Incidencia: en el segundo tiempo, 49m expulsado Villa (B).



Árbitro: Andrés Merlos.



Cancha: Boca Juniors.