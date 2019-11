Boca Unidos igualó ante San Martín de Formosa y no pudo escaparse en la punta

Boca Unidos de Corrientes igualó hoy en su estadio a San Martín de Formosa 1 a 1 y no pudo escaparse en la cima de la Zona 1 del torneo Federal A de fútbol, en partido por la undécima fecha del certamen, que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional.



El gol de los correntinos fue anotado por Antonio Medina, a los 41 minutos de la primera etapa, en tanto que igualó Alan Zalazar, a los 42 de la parte final del encuentro llevado a cabo en la capital de la provincia mesopotámica.



Con este empate, Boca Unidos llegó a los 18 puntos y es líder de la Zona 1; mientras que San Martín acumula 9 unidades y abandonó el último puesto.



Los resultados y posiciones de las dos zonas, son los siguientes:



-Zona 1:



Ayer:



Crucero del Norte de Posadas 2 (Jesús Vera y Ángel Vallejos) - Juventud Unida de Gualeguaychú 2 (Exequiel Fiorotto y Neri Bandiera).



Hoy:



Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) 1 (Mauro Siergiejuk) - Güemes de Santiago del Estero 1 (David Romero).



Sportivo Belgrano de San Francisico 1 (Miguel Escobar) - Defensores de Villa Ramallo 1 (Nicolás Czornomaz).



Douglas Haig de Pergamino 1 (Pablo Mazza) - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 1 (Daniel Salvatierra).



Union Sunchales (Santa Fe) 1 (Santiago Stelcaldo) - Central Norte de Salta 2 (Fabricio Reyes -2-).



Boca Unidos de Corrientes 1 (Antonio Medina) - San Martín de Formosa 1 (Alan Zalazar).



La fecha se completará mañana con el cotejo Chaco For Ever ante Sarmiento de Resistencia, desde las 21.30, en una nueva edición del clásico del norte argentino.



Quedó libre en esta jornada Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.



Posiciones: Boca Unidos 18 unidades; Sarmiento, Central Norte y Güemes 16; Chaco For Ever, Las Parejas y Douglas Haig 15; Defensores de Pronunciamiento 14; Unión y Crucero 13; Sportivo Belgrano y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 10; San Martín 9; y Juventud Unida y Gimnasia de Concepción 8.



-Zona 2:



Ayer:



Juventud Unida Universitario de San Luis 1 (Damián de Hoyos) - Ferro Carril Oeste de General Pico 1 (Nicolás Neculmán).



Hoy:



Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 0 - Cipolletti de Río Negro 0.



Sol de Mayo de Viedma 2 (Lautaro Brienzo y Diego Galván)- Sportivo Estudiantes de San Luis 0.



Sansinena de General Cerri 1 (Kevin Guajardo) - Deportivo Madryn0.



Camioneros de Luján 0 - Deportivo Maipú de Mendoza 1 (Nicolás Aguirre).



Huracán Las Heras de Mendoza 3 (Daian García y Ivo Hongn -2-) - Olimpo de Bahía Blanca 1 Axel Rodríguez).



Sportivo Desamparadosde San Juan 0 - Sportivo Peñarol de San Juan 2 (Alan Cantero y Pablo Costi).



Quedó libre en esta fecha Villa Mitre de Bahía Blanca.



Posiciones: Maipú y Huracán 23 puntos; Estudiantes y Cipolletti 15; Ferro y Sansinena 14; Peñarol y Villa Mitre 13; Madryn y Camioneros 12; Sol de Mayo 11; Olimpo y Juventud Unida 9; Desamparados 8; y Círculo Deportivo 7.