Bolsonaro dice que la renuncia de Evo Morales no es positiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó esta noche que no considera positiva la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, pero afirmó que la palabra golpe "siempre es usada cuando la izquierda pierde".



"La palabra golpe es usada mucho cuando la izquierda pierde. Cuando ellos ganan, es legítimo, cuando ellos pierden es golpe. No entraré en la narrativa de ellos. La izquierda dirá que hubo golpe ahora", dijo Bolsonaro, quien este año reivindicó las dictaduras de Brasil, Paraguay y Chile.



Sin embargo, dijo que no es positivo lo que ocurrió y lo vinculó con falta de transparencia en las elecciones, durante una conversación telefónica con la cadena Globo.



"No es bueno que ocurra este tipo de movimiento. Sé que allá (en Bolivia) fue contra la izquierda, pero no queremos estos movimientos ni contra la izquierda ni contra la derecha. Queremos que tras una elección se cuenten los votos, abrir las urnas con voto impreso y contar", dijo el ultraderechista.



Morales mantenía una relación de no enfrentamiento con Bolsonaro al punto que el boliviano acudió a la asunción del brasileño el 1 de enero pasado, además de que ambos países deben renegociar el precio del gas que Bolivia le provee a la industria paulista a través del gasoducto de Cuiabá, capital de Mato Grosso.



Más del 90 por ciento del gas que consume Brasil proviene de Bolivia.