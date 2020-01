Bolsonaro dice que recibirá con honores de Estado a Alberto Fernández en caso de visita a Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que recibirá "con las honras de jefe de Estado que merece" al mandatario argentino, Alberto Fernández, en una eventual visita a Brasil, aunque advirtió que espera que el aumento de los impuestos a la exportación de granos no afecte al comercio bilateral.



"No está prevista (una visita del presidente Fernández a Brasil), pero si viene será recibido con todas las honras de jefe de Estado", dijo Bolsonaro a periodistas en la puerta del Palacio de la Alvorada, la sede de la residencia presidencial.



Bolsonaro dijo que espera que Argentina y Brasil "trabajen juntos para consolidar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea".



Y destacó que Argentina y Brasil, principales socios del Mercosur, "tienen un buen comercio en varias áreas", y se refirió a los impuestos para la exportación de granos para que no afecten a Brasil.



"Espero que las medidas de aumentar impuestos a las exportaciones de granos y al trigo que compramos no valga para nosotros", subrayó el mandatario brasileño.



Tras haber apoyado la reelección del ex presidente Mauricio Macri, Bolsonaro dijo que los argentinos habían "elegido mal", al referirse a la victoria del Frente de Todos en las elecciones de octubre, aunque en las últimas semanas ha intentado bajar el tono.



A la asunción del presidente Fernández acudió el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, quien recibió en Brasilia al designado embajador argentino, el ex vicepresidente y ex gobernador bonaerense Daniel Scioli.



El canciller Felipe Solá pretende viajar el 31 de enero a Brasilia para reunirse con su par brasileño, Ernesto Araújo.



Bolsonaro también anticipó que es "probable que los combustibles aumenten" a raíz de las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, en Bagdad, por parte de una operación norteamericana reivindicada por el presidente Donald Trump.



En ese marco, dijo que su gobierno "trata bien a Estados Unidos y a Israel, al contrario de los anteriores gobiernos".



"No podemos darle la espalda a Israel, Estados Unidos o Corea del Sur", subrayó Bolsonaro, quien anunció que en febrero viajará a Miami a un encuentro de negocios, en el cual abordará la demanda de energía eléctrica en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela.



El presidente brasileño también sostuvo que tiene una "buena relación con toda América del Sur", y enumeró al futuro gobierno uruguayo de Luis Alberto Lacalle Pou, al Paraguay de Mario Abdo, el Chile de Sebastián Piñera y Colombia del mandatario Iván Duque.