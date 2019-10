Bolsonaro dijo que está preocupado por Chile y lanzó ataques a la izquierda sudamericana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresó su preocupación por las protestas contra el gobierno de Chile y lanzó una serie de ataques contra la izquierda en la región sudamericana.



"Estamos preocupados por todo lo que suceda en América de Sur", dijo Bolsonaro en Japón, al hablar de la crisis de Chile, país al que puso como ejemplo de reformas económicas que son el norte de su gestión en las finanzas de Brasil.



Bolsonaro se encuentra de gira y aprovechó las redes sociales para no hablar directamente de Chile pero sí lanzar ataques contra la izquierda y el Foro de San Pablo, el grupo creado en 1990 por el ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva y el fallecido líder cubano Fidel Castro.



Con imágenes de la violencia en Chile, Bolsonaro dijo que el Foro de San Pablo "tiene como objetivo tomar el poder en todos los países de la región".



Según Bolsonaro, su elección permitió el cese de una supuesta financiación del banco público BNDES "a muchas dictaduras".



"No estamos libres de estos dictadores que buscan con el terrorismo y vandalismo reconquistar lo que perdieron en las urnas", dijo Bolsonaro al referirse a Chile, luego de haber generado una polémica en agosto pasado al reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).



Por su parte, el asesor especial en asuntos externos de Bolsonaro, Filipe Martins, escribió en las redes sociales: "Los recientes movimientos de desestabilización de países sudamericanos no son espontáneos ni aislados sino una ramificación de la estrategia definida por la dictadura cubana, por la venezolana y la red de solidaridad que la sustenta".



"La izquierda es el flagelo de nuestra región", sostuvo Martins.