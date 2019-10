Bolsonaro hizo público su apoyo a Lacalle Pou en el balotaje uruguayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que espera un triunfo de la oposición en Uruguay, representada en el balotaje del 24 de noviembre por el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.



"Uruguay fue a una segunda vuelta, tiene una situación que viene de la política de (José) Pepe Mujica, y una oposición que está más alineada con nuestros pensamientos liberales y económicos", dijo Bolsonaro en una entrevista publicada por el periódico Estadão en su sitio web, y que recogió hoy la prensa montevideana.



"No tuvimos ningún problema con Uruguay en lo referido a la economía con el actual presidente (Tabaré Vázquez), pero tenemos que prepararnos para lo peor, porque usted no puede decir que fue sorprendido con los hechos", agregó el presidente de Brasil.



Bolsonaro no evita comentarios acerca de la política interna de los países vecinos, aún durante procesos electorales, a punto tal que el lunes dijo en una escala de su viaje por los Emiratos Árabes, que no piensa saludar al presidente electo argentino, Alberto Fernández, luego de manifestar en reiteradas oportunidades su apoyo a una reelección del presidente Mauricio Macri.



Lacalle Pou disputará la segunda vuelta uruguaya con el candidato del oficialista Frente Amplio, Daniel Martínez.