Bolsonaro, preocupado por la "inestabilidad" en América latina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, manifestó hoy su preocupación con la situación de "inestabilidad" en América latina al ser interrogado sobre las actuales protestas en países como Chile y Ecuador, y el escenario electoral en la Argentina y Bolivia.



"América latina tiene que estar estable. Esa situación nos preocupa. La preocupación existe", aseguró el líder ultraderechista en declaraciones que concedió a periodistas brasileños en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde desembarcó este sábado para una visita oficial.



El mandatario se abstuvo de comentar la situación de Bolivia luego de que la cancillería brasileña afirmara que, "de momento", no reconoce la reelección del presidente boliviano Evo Morales en los comicios del último domingo, y tampoco emitió opiniones hacia la figura del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, pero sí hizo foco en la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Espero que el futuro presidente de Argentina esté alineado con los rumbos del Mecorsur, la apertura del mercado y las cláusulas democráticas del bloque, que Venezuela no cumplía. Venezuela no podía haber ingresado al Mercosur", aseguró, según la agencia de noticias EFE.



"La preocupación también existe con Chile, donde (la crisis por las manifestaciones) está aumentando", agregó Bolsonaro, que llegó a calificar las protestas como actos terroristas y dijo que Brasil estaba preparado para movilizar sus Fuerzas Armadas para evitar actos semejantes en el país.



En su opinión, las protestas que ocurren en algunos países de la región son lideradas por el Foro de Sao Paulo y movimientos de izquierda que intentan reconquistar el poder.



"Estamos colaborando, en la medida de lo posible, con la estabilidad democrática (en la región). Brasil es muy importante para Sudamérica", afirmó.



Poco antes de sus declaraciones, el militar publicó en su cuenta en Twitter un vídeo en que uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, atribuyó al Foro de Sao Paulo la inestabilidad que vive la región.



"El Foro de Sao Paulo sigue con sus planes de generar inestabilidad en América latina", comentó el gobernante.



En el vídeo, en un pronunciamiento en el Congreso, Eduardo Bolsonaro cita las manifestaciones en Chile y Ecuador, así como la inestabilidad en Perú, como demostraciones de que los planes del Foro de Sao Paulo están saliendo como lo dijo el "narcodictador Nicolás Maduro" en un discurso esta semana.



"La situación en Argentina está tranquila (sin manifestaciones) porque todo está encaminado para que Cristina Kirchner, que es miembro del Foro de Sao Paulo, regrese al poder", dijo el diputado.