¡Bomba! Messi puso en duda estar en el Mundial 2026

Durante una entrevista con la TV de China, Lionel Messi dejó una contundente frase que deja qué hablar. Cabe resaltar que el 10 se prepara para los próximos amistosos con la Selección Argentina, siendo el primero ante Australia. Este se llevará a cabo el próximo jueves en Beijing. En diálogo con el medio antes mencionado, “La Pulga” informó que no cree participar en el Mundial 2026, el cual se realizará en Canadá, México y Estados Unidos.

"Todos los aficionados chinos y también de afuera, quieren saber si usted podría jugar el siguiente Mundial, es decir, Estados Unidos, Canadá y México", le consultó el periodista durante la nota con Titan Sports. Ante esta interrogante, Lionel Messi, explicó: "En realidad lo dije algunas veces, creo que no, que este fue mi último Mundial. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo".

Publicidad

Es necesario resaltar que, al lograr la Copa del Mundo, en dialogo con la TV Pública y TyC Sports, Messi explicó: "Obviamente quiero seguir jugando unos partidos más siendo campeón del mundo. Esta la quieren todos. Es el sueño de chiquito de cualquiera. Tuve la suerte de conseguir todo en mi carrera y me faltaba esta. Ahora la vamos a llevar para allá para disfrutarla con ustedes".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras de Lionel Messi

"¿Qué va a haber después de esto?", se consultó el rosarino al declarar ante la televisión argentina: "Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Se me dio casi al final. Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la Selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo".

Para cerrar, Lionel Messi dijo: "Creo que ésta (la copa) la quieren todos. Es la más deseada por cualquier jugador. Es el sueño de chiquito de cualquiera. Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser ésta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme".