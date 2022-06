¡Bombazo! El posible próximo club de Ángel Di María

El ya exjugador del París Saint-Germain, el rosarino Ángel Di María, suena en un gigante del planeta. Si bien se ha ligado su nombre a la Juventus desde hace algunas semanas, en estas últimas horas, pusieron al campeón con la Selección Argentina en los escritorios de otro enorme equipo del Viejo Continente. Se trata justamente del FC Barcelona, elenco que dirige Xavi Hernández, entrenador que estaría interesado en contar con sus servicios.

"Trataré de encontrar un lugar donde ellos sean felices (su familia) y yo nos sintamos felices. Todavía no me he decidido", fue lo que declaró hace pocas horas Ángel Di María, haciendo foco en lo que puede venir para él. Cuestionado por su futuro, el argentino ya dejó en claro que aún no ha decidido en qué equipo continuará su ya muy extensa carrera. Claro, todos lo quieren tener entre sus filas.

Luego de su gran paso por el París Saint-Germain, el futbolista nacido en Rosario y su entorno han mantenido diferentes contactos con la Juventus. La Vecchia Signora se ilusiona con tenerlo, teniendo en cuenta que se irán Paulo Dybala y Álvaro Morata. Por ese motivo, valoran su apellido como una excelente alternativa para reforzar el ataque, asegurándole tanto protagonismo deportivo como un sueldo más que aceptable.

¿Dónde jugará Ángel Di María?

Más allá que Ángel no ve con malos ojos la alternativa de comenzar una vida en Turín, no quiere precipitarse, más cuando existen otras chances en su escritorio. El futbolista entiende a la perfección que su nombre también se ha colocado en la agenda de otras entidades, donde justamente aparece firmemente el FC Barcelona. Las opciones de llegar a tener un acuerdo con los catalanes podrían ser la más importantes ahora.

Antes de tomar cualquier otra decisión, Di María conversará con su entorno más cercano para decidirse, entendiendo que los objetivos de cada club son volver a ganar la UEFA Champions League. Con ese marco de fondo, todo pasa por saber dónde justamente intentará conseguirlo el argentino. ¿Será en Juventus? ¿Firmará para Barcelona? Habrá que esperar muy poco tiempo para saberlo.