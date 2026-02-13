Boom Boom Kid trae su energía desbordante a San Juan

San Juan se prepara para una noche de energía cruda y espíritu independiente. Boom Boom Kid llegará a Mamadera Bar el viernes 3 de abril de 2026 a las 23 horas, en un recital que promete intensidad, desborde escénico y una conexión directa con el público. El evento es para mayores de 18 años y las entradas tienen un valor de $20.000.

Carlos Rodríguez —más conocido como Nekro de Boom Boom Kid— es una figura inclasificable dentro del punk y el rock alternativo de América Latina. Con más de tres décadas de trayectoria, comenzó su camino al frente de Fun People, banda clave del hardcore melódico de los años 90, y luego consolidó una carrera solista marcada por la autogestión y la libertad creativa.

Publicidad

Su propuesta artística desafía etiquetas. En sus discos conviven el hardcore melódico, el surf rock, el doo wop y una poesía surrealista atravesada por sensibilidad punk. Esa mezcla ecléctica, sumada a una ética DIY (hazlo tú mismo) sostenida a lo largo de los años, lo convirtió en un ícono de la cultura independiente.

Con una discografía extensa y una puesta en escena siempre intensa, Boom Boom Kid transformó cada presentación en una experiencia colectiva. Su mensaje —atravesado por el amor, la rebeldía y la imaginación— encuentra eco tanto en grandes festivales como en espacios autogestionados. Mamadera Bar, ubicado en lateral de Circunvalación, será el escenario local para ese encuentro.

Publicidad

Lejos de acomodarse a moldes comerciales, el artista continúa apostando por una estética propia y una relación horizontal con su audiencia. Cada show es, en esencia, una invitación a romper estructuras, abrazar lo extraño y cantar “a los gritos con el corazón en la mano”.

La fecha en San Juan se suma a su recorrido constante por escenarios del país y la región, reafirmando la vigencia de una propuesta que, más que un recital, funciona como ritual punk de comunión y resistencia cultural.

Publicidad

Dato

Las entradas se pueden comprar a través de Passline.